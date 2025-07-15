При этом Фицо заявил, что оставляет за собой право продолжить блокировать 18 пакет санкций против России.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал, что ему придется разблокировать новый, 18 пакет санкций против России, который планирует принять Европейский Союз. Выбора Словакии, пожаловался он, просто не оставили.

Об этом Фицо заявил в обращении вечером 14 июля. Он посетовал, что Словакия не сможет заблокировать запрет импорта российского газа в Европейский Союз, который начнет действовать с января 2028 года. Решение там принимается квалифицированным большинством, то есть мнение Братиславы по этому поводу никого не интересует.

"Чтобы что-то выиграть, мы объединили этот имбецильный проект Комиссии с проектом 18-го пакета санкций против России, для которого нужно единодушие", – заявил он, таким образом открыто признав, что шантажирует ЕС.

Фицо добавил, что получил от Еврокомиссии письменный проект предоставления Словакии гарантий по российскому газу, если Братислава перестанет блокировать 18-й пакет. Переговоры, по его словам, "приблизились к финалу".

"Предложение гарантии Комиссии я присылаю главам всех соответствующих политических партий и жду от них ответа… Времени у нас немного, потому что проект гарантий я получил только-только, а завтра мы приближаемся к финалу. Если не завтра, то в среду или пятницу", – вынужден был признать друг российского правителя Владимира.

Однако все равно Фицо попытался угрожать. Так, в конце обращения он заявил, что оставляет за собой право продолжить блокировать 18 пакет санкций против России. Но, по его словам, этого варианта стоило бы избежать, поскольку это якобы повлекло бы за собой "цирк, шантаж европейских фондов и попытку свергнуть легитимное правительство Словакии и заменить его послушным".

Отметим, что во время саммита 26 июня Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, заблокировавшая санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса. Чуть позже стало известно, что сопротивление Словакии вроде бы удалось подавить, но очередная попытка принятия пакета снова провалилась — при этом стало известно, что Фицо приказал представителю страны блокировать пакет постоянно.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы заставить Словакию отказаться от блокирования уже согласованных жестких мер ЕС, нацеленных на энергетический и банковский секторы российской экономики. Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".