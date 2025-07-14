"Україну врятує Юля": можлива зміна прем’єр-міністра насмішила мережу, найкращі меми

Потік жартів у мережі не зупинити

Стародавнє інтернет-пророцтво збулося і жінка таки незабаром зможе очолити український уряд. У таємних окультних спільнотах Жмеринки, сформованих з переможців "Битв екстрасенсів" та "Гри в кальмара", розгорнули стародавні сувої, в яких ще за часів Тутанхамона було записано, що її зватимуть Юлія. Ось тільки важливого "кільцеподібного" елемента зачіски у неї не виявилось. Що ж, навіть Ванга помиляється.

А якщо серйозно, ймовірна зміна прем’єр-міністра з Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко стане гучною подією в політичному житті України. А будь-яка гучна подія породжує тонни мемів у мережі. Тому в цьому несерйозному матеріалі "Телеграф" пропонує посміятися з жартів про першу суттєву ротацію керівної верхівки країни за останні кілька років.

Призначення Свириденко прем’єром було очікуваною подією, хоча і до останнього часу певна інтрига зберігалася. Тому, коли президент Володимир Зеленський все ж таки зробив їй пропозицію очолити уряд, у багатьох українців відразу ж виникли асоціації з тим самим легендарним відео Арсенія Яценюка.

Можливо, для лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка до цього була єдиною жінкою-прем’єром в історії незалежної України, подібне могло б стати несподіванкою.

"Оце так поворот"

Втім, судячи з реакції мережі, це стало несподіванкою для значно більшої кількості людей.

Так, знову

Не виключено, що навіть на Яценюк такого не чекав.

Виникло певне непорозуміння

Очевидно, що паралелі між двома жінками виявилися настільки стійкими, що у мережі навіть розчохлили старі передвиборчі плакати Тимошенко.

Очевидно, обговорюватимуть цю тему ще довго.

У мережі без жартів не обійшлося

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Свириденко та її кар’єрний шлях. Також ми писали про те, що відомо про її чоловіка.