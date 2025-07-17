Новое старое правительство. Кто получил должности министров в Украине, а кто остался "за бортом"

Во время выступления в Верховной Раде Давид Арахамия прямо сказал, что это правительство не ново для Украины

17 июля Верховная Рада голосованием поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Чуть позже она направила в парламент представление о назначении министров на должности – часть из них перешла из старого правительства к обновленному, часть – получила кресла министров впервые.

"Телеграф" собрал информацию о старых и новых руководителях правительственных структур.

Обновленный состав Кабинета Министров Украины

Кто остался на своих местах

В должности вице-премьер-министра по восстановлению и главе Министерства развития общин и территорий остался Алексей Кулеба – в прошлом заместитель руководителя Офиса президента Украины и глава Киевской областной государственной администрации.

Игорь Клименко и дальше будет возглавлять Министерство внутренних дел – ведомством он руководит с февраля 2023 года, до этого был главой Национальной полиции Украины.

Министерство финансов и дальше будет работать под руководством старожила этого правительства Сергея Марченко, работающего на должности с марта 2020 года. До этого почти 18 лет экономист работал в разных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Секретариате Кабинета Министров Украины.

Зарубежными делами Украины продолжил руководить пришедший на эту должность в сентябре 2024 года Андрей Сибига. До назначения Сибига работал заместителем главы ОП, заместителем главы МИД, а в 2016 году был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

Оксен Лисовой остался в должности Министра образования науки – он был назначен на должность в марте 2023 года, а до этого активно занимался научной деятельностью. После начала полномасштабного вторжения Россия добровольцем присоединилась к ДФТГ 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. "Украинская правда" писала, что была вероятность замены его в должности действующим заместителем Андреем Витренко, однако ротации не произошло.

Оксен Лисовой

О желании заменить Лисового в должности писал и нардеп Гончаренко. По его информации, увольнение главы МОН поддерживал Зеленский.

"Но за него очень вписался Федоров. Пообещал Зеленскому сменить всю команду и обновить министерство", – сообщал депутат.

Виктор Ляшко хоть и считался одним из тех, кого могут уволить, сохранил свое кресло в должности министра здравоохранения. Как писало Суспільне, причиной отставки Ляшко, вероятно, могло бы стать дело с деньгами на восстановление "Охматдета" после ракетного удара РФ. Ляшко возглавляет ведомство с мая 2021 года, до этого он также занимал должности в Минздраве.

Министерство по делам ветеранов будет продолжать возглавлять Наталья Калмыкова – эту должность она получила в сентябре 2024 года – до этого работала в Министерстве обороны, Сухопутных силах Украины и Украинском ветеранском фонде.

Матвей Бедный по-прежнему будет руководить Министерством молодежи и спорта. Эту должность он занимает с сентября 2024 года, до этого почти год был исполняющим обязанности главы ведомства.

Новые назначения

Бывшая глава Министерства экономики Юлия Свириденко теперь будет председательствовать в Кабинете Министров. Ее должность получил Алексей Соболев – он будет руководить вновь созданным Министерством экономики, окружающей среды и аграрной политики. С июля 2024 года он работал заместителем действующего премьер-министра.

Михаил Федоров получил должность первого вице-премьер-министра Украины, кроме того, он продолжит возглавлять Министерство цифровой трансформации – в последней должности он с марта 2020 года.

Министерство по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной возглавит Тарас Качка – еще один старожил Кабинета Министров, который с 2019 года работал заместителем министра экономики и торговым представителем Украины.

До недавнего времени премьер-министр Денис Шмыгаль вместо Рустема Умерова возглавит Министерство обороны Украины. Шмигаль уже вошел в современную украинскую историю как премьер, который дольше всего оставался на своем посту – с марта 2020 года. По данным собеседников УП, на этот пост могли назначить и действующего главу СБУ Василия Малюка.

Германа Галущенко пустили в ротацию – из Министерства энергетики, которое политик возглавлял с 2021 года, он перешел в Министерство юстиции. Энергетикой будет руководить Светлана Гринчук – теперь уже бывший министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Социальной политикой, институтом семьи и единства в Украине будет управлять Денис Улютин – недавно заместитель министра финансов Украины. В этой должности он заменил Оксану Жолнович (Минсоцполитики) и Алексея Чернышова (Министерство единства).

Куда же денутся потерявшие должности?

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил о назначении бывшего главы Минюста и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на должность Специальной уполномоченной по развитию сотрудничества с США. По словам главы страны, она будет работать на этом посту, "чтобы не терять темп в отношениях с Америкой", пока будут продолжаться консультации и процедуры согласования Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в США.

Ольга Стефанишина и Владимир Зеленский

Очевидно, должность посла в Штатах была востребована среди уже бывших чиновников Кабмина – на нее, по словам источников УП и народных депутатов, претендовал и экс-руководитель Минобороны Рустем Умеров – более того, в своих прогнозах народные избранники были практически полностью уверены в том, что именно он поедет в Вашингтон.

"Буквально за сутки поменяли финальное решение по послу в США. С Умерова на Стефанишину. Просто какой-то тотальный бардак", — написал Гончаренко.

По информации Железняка, теперь Умерова планируют отправить в СНБО, однако точная должность пока не известна – он может стать и секретарем, и заместителем, и советником президента.

Алексей Чернышов также потерял должность, которую получил относительно недавно – в декабре 2024 года. 13 июня, Национальное антикоррупционное бюро и САП сообщили о коррупционных действиях, которые могли нанести государству более 1 миллиарда гривен ущерба. По версии следствия, чиновник причастен к незаконной передаче земельного участка и манипуляциям со скидками на инвестиционные договоры. В то время Чернышев был в командировке за границей, из-за чего в обществе появились предположения, что в Украину он возвращаться не собирался вообще.

Алексей Чернышов

23 июня министру официально объявили подозрение, а 27 июня ВАКС должен был избрать ему меру пресечения. Прокуроры просили 120 миллионов гривен залога, обязательное ношение электронного браслета и отстранение от должности.

Однако суд не поддержал эти требования в полном объеме. Министр оставался в должности, но получил ряд ограничений: он обязан прибывать по вызову следователя или суда, не выезжать из Украины без разрешения, не контактировать со свидетелями и подозреваемыми по делу, а также сообщать об изменении места жительства или работы. В тот же день за него был внесен залог в полном объеме – 120 миллионов гривен.

Олег Немчинов, который был министром Кабинета Министров Украины с марта 2020 года, также потерял свой пост, который, по информации Романа Шрайка, был ликвидирован полностью.

Похожая ситуация и с Оксаной Жолнович, возглавлявшей Минсоцполитики с июля 2022 года. О дальнейших назначениях политика ничего неизвестно,

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины присоединили к Министерству экономики Украины, а его бывший глава – Виталий Коваль, кажется, тоже остался без должности.

В представлении Свириденко отсутствует кандидатура на должность главы Министерства культуры и информационной политики, которым с сентября 2024 руководил Николай Точицкий. "УП" указывала, что информации о возможной кандидатуре на замену нет, Железняк также информировал, что замену Точицкому пока не нашли.

"Консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются", — сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что завершение войны возможно уже к концу 2025 года, и ключевую роль в этом может сыграть нынешний президент США Дональд Трамп.