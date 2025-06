Міністр неповернення? Де зараз перебуває очільник Мін’єдності та чи дійсно він "зник"

На Чернишова, ймовірно, чекає три сценарії розвитку подій

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов з 10 червня перебуває у закордонному відрядженні, яке почав із поїздки до Чехії. З того часу його переміщення простежуються за офіційними повідомленнями та публічними заходами, які він відвідує в межах візитів до країн ЄС.

Вже понад тиждень Чернишов не повертається в Україну, а замість особистої участі у важливих подіях, серед яких і форум міністерства, з’являється онлайн. "Телеграф" зібрав всі відомі деталі, що стосуються цієї історії.

17 червня у Києві відбувся форум "Human Capital Dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", який мав стосуватися тем повернення українців із-за кордону та відновлення країни. Саме цей захід публічно анонсував Чернишов, проте особисто не прибув, долучившись лише дистанційно. Як повідомила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, завдяки включенню Чернишова вдалося визначити, що він перебував у готелі Steigenberger Hotel Herrenhof у Відні.

До анонсованого заходу міністр долучився дистанційно

Як повідомили в Міністерстві національної єдності у відповідь на запит журналістів, "відрядження проходить у штатному режимі", а робочі поїздки віцепрем'єра є звичною частиною його діяльності. Конкретних дат повернення відомство не надало. Останній допис Чернишова у Facebook від 19 червня інформує про зустріч із делегацією Європарламенту в Страсбурзі, під час якої обговорювали створення механізмів добровільного повернення українців додому.

Дивний збіг чи закономірність?

Виїзд Чернишова за кордон збігся в часі з новою активізацією антикорупційного розслідування, у якому він фігурує. 13 червня НАБУ та САП повідомили про масштабну схему зловживань у будівельній сфері, що призвела до затримання двох колишніх підлеглих Чернишова — Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва фігуранти працювали з ним у Міністерстві розвитку громад та територій, а згодом перейшли до "Нафтогазу", коли компанію очолив Чернишов.

Горбатюка затримали при спробі виїхати з України, а Володіна — як особу, що могла перешкоджати слідству. У цей самий період, за даними журналіста УП Михайла Ткача, відбулися обшуки в самому Чернишова. За версією слідства, йдеться про схему, в якій за підписання наказів міністерства чиновники отримували квартири зі значними знижками — у результаті держава недоотримала понад мільярд гривень.

Обвинувачення стосуються співпраці з забудовником Сергієм Копистирою та низки рішень щодо державної землі під час керівництва Чернишова в Мінрегіоні. За даними слідства, наближені до міністра особи отримували житло за цінами в 5–10 разів нижчими за ринкові.

Історія політичної діяльності Чернишова

Біографія Чернишова охоплює кілька високих посад: у 2019 році його призначили головою Київської ОДА, згодом — міністром розвитку громад і територій, у 2022–2024 роках він очолював правління НАК "Нафтогаз України". У грудні 2024-го став віцепрем'єром і очолив новостворене Міністерство національної єдності.

Згідно з даними декларації, Олексій Чернишов є одним із найбагатших урядовців: він задекларував 176 мільйонів гривень, 490 тисяч доларів, пʼять квартир, колекцію елітних годинників, картин і рідкісних книг.

Реакція суспільства

На ситуацію вже відреагували низка публічних осіб. Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що під час Години запитань до уряду у ложі Кабміну були відсутні, зокрема, міністр оборони Умеров, віцепрем’єрка Свириденко та віцепрем’єр Чернишов:

"Поставила питання про забезпечення приводу міністрів, які вже кілька місяців не зʼявляються в ВР. Головуючий це питання проігнорував. Повна деградація ВР", – дописала вона.

Крім Чернишова, відсутніми виявилися Умєров та Свириденко

Блогер Ігор Лаченков також прокоментував ситуацію та зазначив:

"Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не повернувся з офіційного закордонного відрядження, попри вручення підозр його колишнім підлеглим. Чернишов дистанційно взяв участь у своєму форумі. Якщо не повернеться, то це повний провал кадрової політики".

На момент оголошення підозр Чернишов вже був закордоном

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram:

"Шмигаль щойно заявив, що відрядження в Чернишова підписано до кінця тижня. Подивимось, що буде після".

В мережі сумніваються, що Чернишов повернеться до кінця тижня

Чого варто чекати далі

З огляду на ці заяви, в політичних колах активізувались дискусії про майбутнє Чернишова та ймовірні варіанти розвитку ситуації.

"Українська правда" описує три можливі сценарії. Перший — кадрове переформатування уряду, під час якого Чернишов "розчиниться" серед інших змін, а підозра, якщо її буде вручено, стосуватиметься вже не міністра, а колишнього чиновника. За такого сценарію Банкова зменшує політичні ризики, а слідство не створює медіаефекту навколо чинного уряду.

Другий сценарій, на думку видання, передбачає повернення Чернишова до України після досягнення внутрішніх домовленостей щодо юридичного "прикриття". У цьому випадку може бути залучений новопризначений генпрокурор Руслан Кравченко.

Третій сценарій — тривале перебування за кордоном у статусі відрядженого посадовця, без наміру повертатися найближчим часом. Такий хід дозволяє виграти час, а можливо — дочекатися переформатування уряду чи зміни політичного клімату. За даними джерел УП, команда Чернишова начебто активно шукає можливості для нових зустрічей та подій, які б легітимізували його подальшу відсутність в Україні.

