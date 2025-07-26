Patriot для України: президент Румунії сказав, чи передасть Бухарест Києву ще одну систему

Свого часу Румунія замовила у США сім батарей Patriot загальною вартістю в 3,9 мільярда доларів

Румунія не відмовляється від підтримки України у військовій сфері. Але питання передачі Києву ще однієї батареї систем протиповітряної оборони Patriot поки що не обговорювалося.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Зальцбурзі, повідомляє румунський портал Digi24. Дан зазначив, що це питання поки що рано підіймати.

"Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося", – сказав президент Румунії у відповідь на запитання журналістів.

Видання нагадало, що свого часу Румунія замовила у США сім батарей Patriot загальною вартістю в 3,9 мільярда доларів. З них було отримано тільки чотири, при цьому одну батарею у 2024 році Бухарест передав Києву. Румунія повинна отримати ще три батареї, але вони почнуть надходити тільки з 2027 року. Зараз в розпорядженні Бухареста є тільки три умовно "вільні" батареї, які виконують завдання в різних кутках країни.

Зазначимо, перша з американських систем ППО Patriot, про які заявив президент США Дональд Трамп, вже доставлена в Україну разом із ракетами. Вона прибула лише через кілька днів після оголошення нового пакета допомоги на $10 мільярдів, зробленого 14 липня.

Також Німеччина купить в США для України дві батареї систем ППО, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.