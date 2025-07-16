Не 17 батарей, але теж багато: в ЗМІ з'ясували, від якої країни Київ може отримати Patriot

Залишається незрозумілим питання із фінансуванням придбання батарей

Президент США Дональд Трамп під час анонсу надання військової допомоги Україні заявив, що Київ отримає 17 Patriot. Але він не уточнив, будуть це батареї, або пускові установки. Немає жодної країни, яка мала б на озброєнні 17 батарей Patriot та могла б їх віддати (за винятком США, які мають 60 батарей). Але є одна, яка має вісім батарей Patriot та вже не має у них потреби.

Про це пише видання Neue Zürcher Zeitung із посиланням на власні джерела. Видання нагадало, що Ізраїль веде модернізацію своєї протиповітряної оборони та виводить з експлуатації вісім батарей Patriot. Ці батареї можуть опинитися в Україні, а частина боєприпасу до них нібито вже передана Києву.

Припускається також, що Трамп або помилився у цифрах, або мав на увазі пускові установки – за штатами США, в одній батареї Patriot від шести до восьми пускових установок. Але в будь-якому випадку передача систем ППО займе час – ізраїльським установкам потрібні ремонт та модернізація.

Також залишається незрозумілим питання із фінансуванням придбання батарей. Відомо, що існує домовленість про придбання трьох батарей Patriot для України силами Німеччини та Норвегії – хоча у Берліні, безумовно, хотіли б більшої участі європейських країн в цьому проєкті. Тому якщо Трамп мав на увазі саме пускові, то цифри майже збігаються, три батареї – це 18-24 пускових. Але якщо він говорив про батареї, то незрозуміло, звідки візьмуться ще 14 батарей, а головне – хто за них заплатить.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України.

Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.