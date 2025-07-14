Пісторіус зробив сумне зізнання щодо Patriot для України

Також Київ не отримає Taurus

Німеччина не зможе дати Україні більше власних систем Patriot, адже в них "залишилося лише шість" таких комплексів протиповітряної оборони. Проте Берлін працюватиме над закупівлею Patriot для Києва у США.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Financial Times. Він наголосив, що Німеччина вже віддала Україні три зі своїх 12 систем Patriot. Крім того, дві таких системи Берлін надав Польщі, а принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання.

"У нас у Німеччині залишилося лише шість… Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше", — зазначив Пісторіус.

Він додав, що Німеччина також не постачатиме Україні свої далекобійні ракети Taurus. Рішення не змінилося попри те, що Росія посилила повітряні атаки на Україну, й Київ знову звернувся з проханням надати Taurus.

При цьому, наголосив глава Міноборони Німеччини, він та міністр оборони США Піт Гегсет обговорять пропозицію Берліна придбати у Штатів дві системи Patriot для України. Зустріч міністрів заплановано на понеділок, 14 липня.

Нагадаємо, Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України. Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.