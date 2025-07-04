Мерц хоче укласти угоду з США в інтересах України: на кону системи ППО Patriot

Берлін стривожений, оскільки Трамп може відмовити у продажу систем

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати обидва комплекси Збройним силам України.

Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела. Зазначається, що кілька тижнів тому, ще до демаршу США із постачаннями зброї Україні, Берлін відправив запит на укладення угоди колишньому телеведучому, чинному міністру оборони США Піту Хегсету.

Німецький уряд готовий оплатити два комплекси Patriot, віл США потрібні лише відповідні зобов'язання. Але проблема саме в демарші США щодо озброєння: Україна вже намагалася придбати Patriot самостійно, але успіху не досягла. Після цього Київ звернувся до Берліну по допомогу, та зараз Берлін стривожений, оскільки Трамп може відмовити у продажу систем.

Звісно, існує план "Б" на той випадок, якщо США остаточно відмовлять у підтримці навіть за гроші та через "треті руки". Але цей план має значно меншу ефективність, визнають у Берліні.

"Зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", – додало видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення Білого дому тимчасово зупинити військову допомогу Україні спричинило шквал критики всередині Сполучених Штатів. Навіть колишні союзники Трампа, зокрема ексдержсекретар Майк Помпео, відкрито виступили проти цього кроку.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку". Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.