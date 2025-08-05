"Вона шукає свого виборця": політолог пояснив, навіщо Тимошенко критикує Захід у своїй статті

Експерт описав, кого Тимошенко вважає своїм виборцем

Юлія Тимошенко заявила, що Україна перетворюється на "позбавлену прав колонію", а міжнародні партнери використовують війну для надмірного втручання у внутрішні справи держави.

"Телеграф" розібрав головні тези з інтерв'ю та звернувся до політолога Володимира Фесенка, щоб з'ясувати, чим керувалася політикиня під час інтерв'ю, чому меседжі, які вона намагалася транслювати, не є чимось новим, та яким чином Тимошенко хоче підготуватися до виборів у момент, коли в Україні ще триває війна.

Юлія Тимошенко заявила, що Захід допустив "фатальну помилку", яка сприяла цій війні, а зараз ще й посилює контроль над українською державністю.

"З моменту повномасштабного вторгнення західні країни — під загрозою припинення фінансування — нав’язали неприйнятний контроль над державними інститутами, держбанками, монополіями, підриваючи наш суверенітет. Це жорстоко та несправедливо до нації, яка веде війну", — сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко/Facebook

Йдеться насамперед про дорадчі органи за участю іноземців, які беруть участь у відборі кандидатів до Конституційного суду, Вищої ради правосуддя, Державної митної служби, ДБР, Рахункової палати та антикорупційних органів. У випадку рівності голосів у комісіях голоси іноземців мають перевагу над українськими. Тимошенко порівнює цю практику з моделями, які застосовували до країн, "що зазнали краху", таких як Афганістан чи Ліберія, але не до України.

"Ми — суверенна європейська нація, яка героїчно чинить опір агресії. Ми не Афганістан", — наголосила вона.

Тимошенко повернулася і до подій 2008 року, коли під час саміту НАТО в Бухаресті Києву відмовили у наданні Плану дій щодо членства. Це, на її думку, стало "фатальним рішенням", яке лише заохотило Росію до подальшої агресії.

"Відповідальність за цю війну — за загиблих, зруйновані міста й мільйони постраждалих — несуть і ті західні лідери, які тоді проголосували проти ПДЧ для України", — заявила вона.

Зараз же НАТО досі не надало Україні чіткої перспективи членства, а Дональд Трамп, який веде нову президентську кампанію, прямо заявляє, що "цього не станеться", підтримуючи російський наратив про "загрозу розширення Альянсу". Тимошенко також прокоментувала зустрічі з представниками команди Трампа.

"Червоні лінії – це жодної капітуляції, жодного визнання окупації Криму чи інших регіонів".

Юлія Тимошенко/Facebook

Попри критику Зеленського, Тимошенко сказала, що вибори до завершення війни неможливі — з цим вона згодна з чинним президентом. Вона відмовилася прямо говорити про власні політичні амбіції:

"Ми подумаємо про це після війни. Зараз ми просто намагаємося вижити".

Тимошенко повертається до риторики про зовнішнє управління — Фесенко пояснив, чому й навіщо

Критика західного впливу, що прозвучала з вуст Юлії Тимошенко в її гучному інтерв'ю, стала частиною внутрішньої політичної гри — попри те, що була озвучена в західному медіа. Такий парадокс, як зазначив Володимир Фесенко в коментарі "Телеграфу", не випадковий, а дуже показовий. Він вказує на спробу Тимошенко знайти нову нішу й електоральне позиціонування на тлі війни, загального розчарування й відновлення політичної конкуренції.

"Треба розуміти, така, можливо, трохи парадоксальна ситуація — наїзд на Захід, критика Заходу в західному виданні — це невипадково і дуже показово", — сказав експерт.

Володимир Фесенко, політолог

Він нагадав, що нинішні меседжі Тимошенко — не нові. Її політична сила ще в 2015-2019 роках брала участь у кампаніях, спрямованих проти антикорупційної інфраструктури, зокрема НАБУ і САП. У зверненнях до Конституційного суду щодо неконституційності процедури призначення голови НАБУ, а також щодо статті про незаконне збагачення фігурували і представники "Батьківщини".

"Юлія Володимирівна і раніше, ще в довоєнні часи, ще й до Зеленського, до 2019 року, критикувала те, що ми там ідемо на поступки Заходу, що ми втрачаємо суверенітет і так далі. Теза про зовнішнє управління — вона ж не сьогодні з'явилася, так? Росіяни її активно використовували", — пояснив експерт.

Він не став стверджувати, хто саме першим почав просувати цей тезис, але зазначив, що і представники "Партії регіонів", і її політичні спадкоємці в особі "Опоблоку" та ОПЗЖ активно використовували цю риторику. До них приєдналася і Тимошенко, а згодом її підхопила і російська пропаганда.

"Мені здається, що спочатку у нас почали деякі політичні сили, в тому числі і представники Партії регіонів, і її політичних спадкоємців — Опоблок, ОПЗЖ — активно використовували цю тему. І Юлія Володимирівна також", — нагадав Фесенко.

Окрім політиків, цю ідею підтримували й окремі політологи. З часом вона трансформувалася у зручний інструмент російської пропаганди, зокрема на тему євроатлантичної інтеграції України.

Нинішня активізація Тимошенко, на його думку, пов'язана з її спробою знайти свою політичну ідентичність після періоду невидимості на старті повномасштабної війни. Риторика про збереження суб'єктності України і критику зовнішнього впливу стала для неї зручним способом відрізнятися від конкурентів.

"Юлія Володимирівна зараз повертається до своєї ж позиції, яку вона активно використовувала і просувала ще в довоєнні часи, особливо в період до 2019 року. Це точно був один з головних тезисів Юлії Володимирівни", — сказав політолог.

Юлія Тимошенко/Facebook

Окрема увага — до антикорупційної тематики. На думку експерта, критика НАБУ пов'язана не лише з ідеологією, а й з тим, що антикорупційні органи проявляли інтерес до людей, пов'язаних з її політичною силою.

"Вона і раніше критикувала антикорупційні органи — і невипадково, тому що антикорупційні органи проявляли інтерес до деяких людей, які були пов'язані з політичною силою Юлії Тимошенко. Але для неї це, скажімо так, дійсно інструмент. Вона так щиро вважає, що це інструмент зовнішнього впливу. Це її органічна позиція", — пояснив експерт.

Також Фесенко звернув увагу на те, що Тимошенко використовує цю тему як шанс продемонструвати свою "особливу позицію", оскільки інші політики за два роки війни "провалилися", а вона прагне повернутися в гру.

"Їй потрібно шукати нове позиціонування. Вона його активно шукає останні півтора роки. Тому що деякі політики провалилися під час війни. Вона також перші два роки війни провалилася, була непомітною, не знала, де і як себе проявити. А зараз вона поступово знаходить свою нішу", — зазначив експерт.

Риторика Тимошенко зараз не обмежується популізмом, вважає він. Вона говорить про суверенітет, гідність, самостійність — речі, які можуть викликати емоційний відгук у частини виборців, критично налаштованих до Заходу чи антикорупційних органів.

"Це не просто соціальний популізм, як раніше, а це, зокрема, і відстоювання, нібито такої позиції, яка може сподобатись багатьом людям — що ми маємо зберігати свою суб'єктність, не маємо піддаватися зовнішньому впливу. Ми самі з вусами, як іноді кажуть, що не треба нас вчити — ми самі знаємо, що робити", — сказав Фесенко.

Чому Тимошенко дала інтерв’ю саме західним ЗМІ

Саме через західні ЗМІ Тимошенко і транслює свою позицію — не стільки для західної аудиторії, скільки для українських виборців. Така практика, за словами Фесенка, стала загальноприйнятою з осені 2023 року, коли західні медіа стали використовуватися як внутрішньополітичні майданчики.

"У нас західні ЗМІ вже давно, весь час великої війни, особливо коли почала відроджуватись внутрішня політика з осені 2023 року, стали майданчиком внутрішньої політики, де з'являються інфоприводи для обговорень і дискусій", — зазначив політолог.

Таким чином Тимошенко не лише впливає на порядок денний, а й нагадує про себе західним політикам. Навесні її прізвище вже згадувалося в публікаціях про контакти команди Трампа в контексті впливу на Зеленського — поряд із Порошенком.

"Вона і західним політикам про себе нагадує: не забувайте про мене, я тут впливова постать, майте на увазі", — сказав експерт.

Кого Тимошенко бачить своїм виборцем

Зрештою, її активність у дискусії навколо законопроєкту 12414 і критика НАБУ — це спроба звернутися до певної категорії виборців, які шукають "альтернативну думку" і не поділяють позицію влади.

"Вона не на більшість орієнтується. Вона орієнтується на тих виборців, хто зараз чекає: а хто не згоден, а у кого інша позиція. Тому вона шукає свого виборця. Це вже робота на майбутнє – на повоєнні вибори, на формування своєї власної електоральної, політичної, ідеологічної ніші", – підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці обожнюють гарні жарти та меми — і активно створюють їх, підхоплюючи популярні тренди. Однією з героїнь нещодавнього відеожарту стала український політик Юлія Тимошенко. У TikTok під тренд "бути справжньою" з’явилося іронічне відео з її участю. Лідер партії "Батьківщина", яка двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України, давно відома своїм харизматичним стилем і яскравим чином.