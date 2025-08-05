"Она ищет своего избирателя": политолог объяснил, зачем Тимошенко критикует запад в своей статье

Эксперт описал, кого Тимошенко считает своим избирателем

Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в "лишённую прав колонию", а международные партнёры используют войну для чрезмерного вмешательства во внутренние дела государства.

"Телеграф" разобрал главные тезисы из интервью и обратился к политологу Владимиру Фесенко, чтобы выяснить, чем руководствовалась политик во время интервью, почему месседжи, которые она пыталась транслировать, не являются чем-то новым, и каким образом Тимошенко хочет подготовиться к выборам в момент, когда в Украине ещё продолжается война.

Юлия Тимошенко заявила, что Запад допустил "фатальную ошибку", которая способствовала этой войне, а сейчас ещё и усиливает контроль над украинской государственностью.

"С момента полномасштабного вторжения западные страны — под угрозой прекращения финансирования — навязали неприемлемый контроль над государственными институтами, госбанками, монополиями, подрывая наш суверенитет. Это жестоко и несправедливо по отношению к нации, которая ведёт войну", — сказала Тимошенко.

Юлия Тимошенко / Facebook

Речь идёт прежде всего о совещательных органах с участием иностранцев, которые участвуют в отборе кандидатов в Конституционный суд, Высший совет правосудия, Государственную таможенную службу, ГБР, Счётную палату и антикоррупционные органы. В случае равенства голосов в комиссиях голоса иностранцев имеют преимущество над украинскими. Тимошенко сравнивает эту практику с моделями, которые применяли к странам, "потерпевшим крах", таким как Афганистан или Либерия, но не к Украине.

"Мы — суверенная европейская нация, которая героически сопротивляется агрессии. Мы не Афганистан", — подчеркнула она.

Тимошенко вернулась и к событиям 2008 года, когда во время саммита НАТО в Бухаресте Киеву отказали в предоставлении Плана действий по членству. Это, по её мнению, стало "фатальным решением", которое лишь поощрило Россию к дальнейшей агрессии.

"Ответственность за эту войну — за погибших, разрушенные города и миллионы пострадавших — несут и те западные лидеры, которые тогда проголосовали против ПДЧ для Украины", — заявила она.

Сейчас же НАТО до сих пор не предоставило Украине чёткой перспективы членства, а Дональд Трамп, который ведёт новую президентскую кампанию, прямо заявляет, что "этого не произойдёт", поддерживая российский нарратив об "угрозе расширения Альянса". Тимошенко также прокомментировала встречи с представителями команды Трампа.

"Красные линии — это никакой капитуляции, никакого признания оккупации Крыма или других регионов".

Юлия Тимошенко / Facebook

Несмотря на критику Зеленского, Тимошенко сказала, что выборы до завершения войны невозможны — с этим она согласна с действующим президентом. Она отказалась прямо говорить о собственных политических амбициях:

"Мы подумаем об этом после войны. Сейчас мы просто пытаемся выжить".

Тимошенко возвращается к риторике о внешнем управлении — Фесенко объяснил, почему и зачем

Критика западного влияния, прозвучавшая из уст Юлии Тимошенко в её громком интервью, стала частью внутренней политической игры — несмотря на то, что была озвучена в западном медиа. Такой парадокс, как отметил Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу", не случаен, а очень показателен. Он указывает на попытку Тимошенко найти новую нишу и электоральное позиционирование на фоне войны, общего разочарования и возобновления политической конкуренции.

"Надо понимать, такая, возможно, немного парадоксальная ситуация — наезд на Запад, критика Запада в западном издании — это неслучайно и очень показательно", — сказал эксперт.

Владимир Фесенко, политолог

Он напомнил, что нынешние месседжи Тимошенко — не новые. Её политическая сила ещё в 2015-2019 годах участвовала в кампаниях, направленных против антикоррупционной инфраструктуры, в частности НАБУ и САП. В обращениях в Конституционный суд о неконституционности процедуры назначения главы НАБУ, а также по статье о незаконном обогащении фигурировали и представители "Батьківщини".

"Юлия Владимировна и раньше, ещё в довоенные времена, ещё и до Зеленского, до 2019 года, критиковала то, что мы там идём на уступки Западу, что мы теряем суверенитет и так далее. Тезис о внешнем управлении — он же не сегодня появился, так? Россияне его активно использовали", — объяснил эксперт.

Он не стал утверждать, кто именно первым начал продвигать этот тезис, но отметил, что и представители "Партии регионов", и её политические наследники в лице "Оппоблока" и ОПЗЖ активно использовали эту риторику. К ним присоединилась и Тимошенко, а впоследствии её подхватила и российская пропаганда.

"Мне кажется, что сначала у нас начали некоторые политические силы, в том числе и представители Партии регионов, и её политических наследников — Оппоблок, ОПЗЖ — активно использовали эту тему. И Юлия Владимировна также", — напомнил Фесенко.

Кроме политиков, эту идею поддерживали и отдельные политологи. Со временем она трансформировалась в удобный инструмент российской пропаганды, в частности на тему евроатлантической интеграции Украины.

Нынешняя активизация Тимошенко, по его мнению, связана с её попыткой найти свою политическую идентичность после периода невидимости на старте полномасштабной войны. Риторика о сохранении субъектности Украины и критике внешнего влияния стала для неё удобным способом отличаться от конкурентов.

"Юлия Владимировна сейчас возвращается к своей же позиции, которую она активно использовала и продвигала ещё в довоенные времена, особенно в период до 2019 года. Это точно был один из главных тезисов Юлии Владимировны", — сказал политолог.

Юлия Тимошенко / Facebook

Отдельное внимание — к антикоррупционной тематике. По мнению эксперта, критика НАБУ связана не только с идеологией, но и с тем, что антикоррупционные органы проявляли интерес к людям, связанным с её политической силой.

"Она и раньше критиковала антикоррупционные органы — и неслучайно, потому что антикоррупционные органы проявляли интерес к некоторым людям, которые были связаны с политической силой Юлии Тимошенко. Но для неё это, скажем так, действительно инструмент. Она так искренне считает, что это инструмент внешнего влияния. Это её органическая позиция", — объяснил эксперт.

Также Фесенко обратил внимание на то, что Тимошенко использует эту тему как шанс продемонстрировать свою "особую позицию", поскольку другие политики за два года войны "провалились", а она стремится вернуться в игру.

"Ей нужно искать новое позиционирование. Она его активно ищет последние полтора года. Потому что некоторые политики провалились во время войны. Она тоже первые два года войны провалилась, была незаметной, не знала, где и как себя проявить. А сейчас она постепенно находит свою нишу", — отметил эксперт.

Риторика Тимошенко сейчас не ограничивается популизмом, считает он. Она говорит о суверенитете, достоинстве, самостоятельности — вещах, которые могут вызвать эмоциональный отклик у части избирателей, критически настроенных к Западу или антикоррупционным органам.

"Это не просто социальный популизм, как раньше, а это, в частности, и отстаивание, якобы такой позиции, которая может понравиться многим людям — что мы должны сохранять свою субъектность, не должны поддаваться внешнему влиянию. Мы сами с усами, как иногда говорят, что не надо нас учить — мы сами знаем, что делать", — сказал Фесенко.

Почему Тимошенко дала интервью именно западным СМИ

Именно через западные СМИ Тимошенко и транслирует свою позицию — не столько для западной аудитории, сколько для украинских избирателей. Такая практика, по словам Фесенко, стала общепринятой с осени 2023 года, когда западные медиа стали использоваться как внутриполитические площадки.

"У нас западные СМИ уже давно, всё время большой войны, особенно когда начала возрождаться внутренняя политика с осени 2023 года, стали площадкой внутренней политики, где появляются инфоповоды для обсуждений и дискуссий", — отметил политолог.

Таким образом Тимошенко не только влияет на повестку дня, но и напоминает о себе западным политикам. Весной её фамилия уже упоминалась в публикациях о контактах команды Трампа в контексте влияния на Зеленского — наряду с Порошенко.

"Она и западным политикам о себе напоминает: не забывайте обо мне, я здесь влиятельная фигура, имейте в виду", — сказал эксперт.

Кого Тимошенко видит своим избирателем

В конце концов, её активность в дискуссии вокруг законопроекта 12414 и критика НАБУ — это попытка обратиться к определённой категории избирателей, которые ищут "альтернативное мнение" и не разделяют позицию власти.

"Она не на большинство ориентируется. Она ориентируется на тех избирателей, кто сейчас ждёт: а кто не согласен, а у кого другая позиция. Поэтому она ищет своего избирателя. Это уже работа на будущее — на послевоенные выборы, на формирование своей собственной электоральной, политической, идеологической ниши", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы обожают хорошие шутки и мемы — и активно создают их, подхватывая популярные тренды. Одной из героинь недавней видеошутки стала украинский политик Юлия Тимошенко. В TikTok под тренд "быть настоящей" появилось ироничное видео с её участием. Лидер партии "Батькивщина", дважды занимавшая пост премьер-министра Украины, давно известна своим харизматичным стилем и ярким образом.