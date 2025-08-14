США готові надавати Україні гарантії безпеки? Що кажуть в МЗС Франції

США готові надати Україні безпекові гарантії, а територіальні питання будуть вирішуватися тільки за присутності Зеленського

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним вимагатиме в першу чергу припинення вогню в Україні. Також Сполучені Штати готові виступити гарантами безпеки для України, щоб захистити її від нового нападу РФ.

Про це написав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х (Twitter). За його словами, Трамп заявив про це під час відеозустрічі з європейськими лідерами 13 серпня.

Трамп, додав міністр, під час зустрічі з лідерами України та Євросоюзу чітко зазначив, що будь-які переговори щодо територій України будуть відбуватися тільки за присутності президент України Володимира Зеленського. І вестися вони будуть вже на другій, тристоронній зустрічі — звісно, якщо вона відбудеться.

"Також США долучаться до гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, об’єднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною", – запевнив Барро.

Зазначимо, за даними французького видання Le Monde, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп категорично проти того, щоб НАТО було серед гарантів безпеки України. Фактично, це своєрідна поступка російському режиму.

"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони" Президент Франції Еммануель Макрон

Нагадаємо, що 13 серпня Зеленський разом із європейськими лідерами обговорив із президентом США Дональдом Трампом майбутній саміт США-Росія на Алясці. Український лідер погодив п’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України. Окрім того, Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.

Тим часом в США критикують рішення Трампа зустрітися на Алясці з Путіним. Там побоюються, що цей саміт може стати перемогою саме для останнього. Путін, колишній кагебіст зі стажем, може вплинути на Трампа, змусивши його переглянути позиції щодо України та Європи — чого у Києві та Брюсселі точно хотіли б не допустити.