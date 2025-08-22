В США припинили надавати союзникам дані щодо переговорів Росії та України: хто стоїть за саботажем

Згідно з директивою, усі дані щодо переговорів між Україною та РФ тепер класифіковані, як "NOFORM"

В США заборонили передавати союзникам інформацію, яка стосується мирних переговорів між Україною та Росією. За цим рішенням стоїть директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, яку до призначення на посаду підозрювали у симпатіях до російського режиму.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела. Згідно з даними співрозмовників, 20 липня Габбард підписала меморандум, в якому наказала не передавати інформацію щодо переговорів розвідувальному альянсу "П'ять очей" (окрім США, він включає Велику Британію, Канаду, Австралію і Нову Зеландію).

Згідно з директивою Габбард, усі дані щодо переговорів тепер класифіковані, як "NOFORM" (дані, що не підлягають поширенню за кордоном). Тобто відтепер США не можуть передавати інформацію будь-яким іноземним громадянам, або іншим країнам, за винятком інформації, яка вже була передана до набрання чинності директивою. Окрім цього, обмежується розповсюдження підготовлених матеріалів, якщо вони стосуються переговорів.

На щастя Габбард не змогла вплинути на питання обміну даними, які зібрані в інший спосіб, не розвідкою. Також вона не в змозі заборонити обмін військовою оперативною інформацією, яка не має стосунку до переговорів, в тому числі тими даними, якими США діляться з українськими військовими.

Рішення Габбард викликало у союзників нерозуміння — аж до припущень, що має місце цілеспрямований саботаж. Вже не кажучи про той момент, що директива Габбард — це невиконання зобов'язань перед союзниками, які взяли на себе Сполучені Штати. Причини, через які директор Нацрозвідки США підписала цей меморандум, перебувають за кадром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час переговорів на Алясці Володимир Путін озвучив Дональду Трампу перелік умов, необхідних, на його думку, для припинення збройної агресії проти України. Серед них — виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, відмова України від вступу до НАТО, надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах, а також відновлення прав Російської православної церкви.