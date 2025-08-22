Согласно директиве, все данные по переговорам между Украиной и РФ теперь классифицированы как "NOFORM"

В США запретили передавать союзникам информацию о мирных переговорах между Украиной и Россией. За этим решением стоит директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которую до назначения на должность подозревали в симпатиях к российскому режиму.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. Согласно данным собеседников, 20 июля Габбард подписала меморандум, в котором приказала не передавать информацию о переговорах разведывательному альянсу "Пять глаз" (кроме США, он включает Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию).

Согласно директиве Габбард, все данные по переговорам теперь классифицированы как "NOFORM" (данные, не подлежащие распространению за рубежом). То есть отныне США не могут передавать информацию любым иностранным гражданам или другим странам, за исключением информации, которая уже была передана до вступления в силу директивы. Кроме того, ограничивается распространение подготовленных материалов, если они касаются переговоров.

К счастью, Габбард не смогла повлиять на вопросы обмена данными, которые собраны другим способом, не разведкой. Также она не в состоянии запретить обмен военной оперативной информацией, не имеющей отношения к переговорам, в том числе теми данными, которыми США делятся с украинскими военными.

Решение Габбард вызвало у союзников непонимание — вплоть до предположения, что имеет место целенаправленный саботаж. Уже не говоря о том моменте, что директива Габбард – это невыполнение обязательств перед союзниками, которые взяли на себя Соединенные Штаты. Причины, по которым директор Нацразведки США подписала этот меморандум, находятся за кадром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время переговоров на Аляске Владимир Путин озвучил Дональду Трампу перечень условий, необходимых, по его мнению, для прекращения вооруженной агрессии против Украины. Среди них вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, предоставление русскому языку официального статуса в отдельных регионах, а также восстановление прав Русской православной церкви.