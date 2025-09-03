Тривожні дзвіночки? Про що йдеться у зливі приватної розмови Путіна та Сі - ЗМІ

Цей момент вирізнявся на тлі ретельно зрежисованих урочистостей

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі підняли несподівану тему. Їх цікавили можливості сучасної медицини щодо значного подовження їхнього життя.

Ця розмова випадково потрапила на загал. Як пише Bloomberg, під час урочистостей в Пекіні Сі, Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проходили через ворота на майдані Тяньаньмень.

У цей час проходила трансляція у прямому ефірі на китайському телебаченні. Через помилку технічного персоналу мікрофон, який був прикріплений на одязі котрогось із диктаторів, продовжував працювати і видавати в ефір їхню розмову, не призначену для широкої публіки.

Діалог тривав менше хвилини і місцями переривався, через що розібрати можна лише деякі уривки розмови. Говорили Путін і Сі, а Кім лише слухав.

Незабаром після цього діалогу Сі виголосив пишну промову на честь перемоги Китаю над Японською імперією у Другій світовій війні, а далі розпочався військовий парад.

Сі Цзіпін: Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина.

Володимир Путін: З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити у дедалі молодших тілах і навіть досягати безсмертя.

Сі Цзіпін: За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років.

