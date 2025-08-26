У Путіна не буде шансів: за яких умов Україна досягне миру за пів року

Позиція США — критична для реалізації комплексного плану миру

Ситуація на фронті та міжнародна підтримка визначають перспективи України у війні проти Росії. Водночас лише поєднання військових успіхів, санкційного тиску та дипломатичної координації може відкрити шлях до реального мирного врегулювання.

Про це в етері "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, успіх України залежить не лише від позицій на фронті, а й від підтримки союзників.

Європейські країни та Сполучені Штати демонструють готовність до комплексної взаємодії — включно з економічним та дипломатичним тиском на Росію, фінансовою підтримкою та постачанням зброї. Крім того, координація з іншими державами, зокрема Китаєм, Індією та Туреччиною, дозволяє створити широку систему стримувальних заходів, яка обмежує можливості Кремля.

Одним із ключових факторів, що впливають на позицію президента РФ Володимира Путіна, є фронт. Провал літніх наступальних операцій зменшив ініціативу Росії та поставив її перед необхідністю враховувати умови зовнішньої підтримки України. Одночасно важливу роль відіграє міжнародний тиск, включно з санкційними механізмами та дипломатичною координацією, які змушують Москву рахуватися з реакцією світової спільноти.

"Оці всі умови повинні бути виконані, тоді за пів року ми реально вийдемо на мир", — додає генерал.

Маломуж також підкреслює, що позиція США — критична для реалізації комплексного плану. Від стабільності президента США Дональда Трампа та його готовності до тиску залежить ефективність заходів із стримування Російської Федерації.

Якщо США будуть змінювати свою позицію, як це любить робити Трамп, це буде залежний процес. Микола Маломуж

Ще один важливий аспект — дипломатична площина. Росія намагається встановити свої умови та маніпулювати питанням суверенітету та визнання територій, але міжнародні гарантії безпеки та санкційний тиск обмежують її можливості. Фактично, лише комплексне поєднання фронтових успіхів, економічного тиску та дипломатичної координації дозволяє Україні реально просуватися до стабілізації та мирного врегулювання війни.

