Росія хоче новий "Мюнхен"? Аналітик попередив про небезпеку "договірняка" Росії та США по Україні

Кремль вимагає закритого формату мирних переговорів

Ракетним ударом по американському підприємству з випуску електроніки в Мукачево на Закарпатті Росія чітко дала зрозуміти, що наявність іноземних інвестицій в України не є гарантією безпеки та недоторканості бізнесу. І так Москва кидає виклик Вашингтону, демонструючи, що останнє слово на переговорах буде за нею.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, чому це улюблена тактика російського диктатора.

Експерт нагадав, що укладений з Росією договір не вартий навіть того паперу, на якому він підписаний.

— На тлі можливої зустрічі української делегації з Віткоффом, прес-секретар російського диктатора робить досить цікаві заяви з приводу тих самих гарантій безпеки, які фактично торпедують результати цієї зустрічі. Пєсков наголошує, що обговорення гарантії безпеки між Сполученими Штатами і Російською Федерацією має носити непублічний характер, себто не виноситись на загал, — каже Дмитро Снєгирьов.

Він пояснив, у чому небезпека подібних заяв.

— Фактично РФ дає зрозуміти іншим нашим стратегічним партнерам і Україні, що можливі т.зв. "договірняки". Себто закритий формат перемовин між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Зауважте, звужено коло перемовників. Не присутня українська делегація і, тим більше, країни Європи, — пояснює аналітик.

Він наголосив, що українська делегація наполягає на тому, що будь-які домовленості по Україні без самої України не варто взагалі і розпочинати. Аналогічна позиція і європейських партнерів, які наполягали на своїй участі у перемовному процесі.

— Тобто Російська Федерація одразу ставить жорсткі рамки. Є два ключові гравці і саме вони будуть домовлятися. А фактично — це натяк на мюнхенські домовленості, розподіл світу, який призвів до Другої світової війни, тому робляться певні історичні паралелі. Я прекрасно розумію, для чого це робиться, це потяг Путіна до певних історичних дат або історичних подій з прив'язкою до сьогодення, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

