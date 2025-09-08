"Середина" між агресором та жертвою? Як Китай та Бразилія бачать "мирне врегулювання" в Україні

Врегулювання війни в Україні згадали на саміті БРІКС

У понеділок, 8 вересня, голова КНР Сі Цзіньпін підтримав заяву президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва і додав, що також поділяє його позицію щодо українського питання.

Свої заяви обидва лідери зробили на онлайн-саміті БРІКС. Глави держав заговорили про повагу до законних побоювань усіх сторін.

"Що стосується України, необхідно прокласти шляхи до реалістичного рішення, яке б поважало законні безпекові побоювання всіх сторін", — сказав президент Бразилії.

Голова КНР Сі Цзіньпін під час саміту підтримав заяву бразильського лідера і додав, що також поділяє його позицію щодо українського питання.

"Президент Лула говорив про українську кризу та конфлікт у секторі Газа. Я згоден з позицією Бразилії, впевнений, що ми всі єдині в цих питаннях", — зазначив Сі Цзіньпін.

Позиція Китаю та Бразилії щодо України

Ще у травні 2024 року Китай та Бразилія запропонували шість принципів мирного врегулювання в Україні. Спільне комюніке було опубліковано зовнішньополітичними відомствами обох країн. Документ містив такі пункти:

1. Обидві сторони закликають усі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: не розширювати театр бойових дій, не ескалювати бойові дії та не допускати провокацій з жодної зі сторін.

2. Обидві сторони вважають, що діалог та переговори є єдиним життєздатним вирішенням кризи в Україні. Усі сторони повинні створити умови для відновлення прямого діалогу та домагатися деескалації ситуації до досягнення всеосяжного припинення вогню. Китай та Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції у слушний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також справедливим обговоренням усіх мирних планів.

3. Необхідно докласти зусиль для збільшення гуманітарної допомоги відповідним регіонам та запобігання гуманітарній кризі у більших масштабах. Необхідно уникати нападів на мирних жителів або цивільні об’єкти, а також захищати цивільних осіб, включаючи жінок, дітей та військовополонених. Обидві сторони підтримують обмін військовополоненими між сторонами конфлікту.

4. Необхідно протистояти застосуванню зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної зброї. Необхідно докласти всіх можливих зусиль для запобігання розповсюдженню ядерної зброї та запобіганню ядерній кризі.

5. Необхідно протидіяти нападам на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти. Усі сторони повинні дотримуватись міжнародного права, включаючи Конвенцію про ядерну безпеку, та рішуче запобігати техногенним ядерним аваріям.

6. Слід протистояти розподілу світу на ізольовані політичні чи економічні групи. Сторони закликають до розширення міжнародного співробітництва в галузі енергетики, валютного регулювання, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критично важливої інфраструктури, включаючи нафто- та газопроводи, підводні оптичні кабелі, електроенергетичні об’єкти та волоконно-оптичні мережі з метою забезпечення стабільності глобальних промислових та ланцюжків поставок.

Реакція України

У вересні минулого року президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Бразилії та Китаю щодо врегулювання війни в Україні, назвавши її деструктивною. Таку думку він висловив в інтерв’ю бразильському каналу Metrópoles.

"Це просто політична заява. Я говорив Лулі, ми передавали китайській стороні: давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви нам не вороги й ми вам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати бік Росії, чи бути десь посередині? Що це за погляд? Посередині чого?" — заявив Зеленський.

За словами українського президента, він хотів побачити в діях свого бразильського колеги "розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення".

Гарант Конституції сказав, що Путін має робити кроки назустріч Україні, а не обидві сторони назустріч один одному. Він має продемонструвати, що хоче закінчення війни. Адже це Росія напала на Україну і почала вбивати людей. Не можна просто говорити, що ми повинні робити кроки один одному на зустріч.

Нагадаємо, попри офіційні заяви Пекіна Китай все ж таки підтримує ВПК Росії. Зокрема, постачає деталі для безпілотників, які використовує агресор для атак на українські міста.