"Середина" между агрессором и жертвой? Как Китай и Бразилия видят "мирное урегулирование" в Украине

Урегулирование войны в Украине упомянули на саммите БРИКС

В понедельник, 8 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин поддержал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва и добавил, что также разделяет его позицию по украинскому вопросу.

Свои заявления оба лидера сделали на онлайн-саммите БРИКС. Главы государств заговорили об уважении к законным опасениям все сторон.

"Что касается Украины, необходимо проложить пути к реалистичному решению, которое уважало бы законные опасения безопасности всех сторон", – сказал президент Бразилии.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита поддержал заявление бразильского лидера и добавил, что также разделяет его позицию по украинскому вопросу.

"Президент Лула говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах", — отметил Си Цзиньпин.

Позиция Китая и Бразилии по Украине

Ещё в мае 2024 года эти Китай и Бразилия предложили шесть принципов мирного урегулирования в Украине. Совместное коммюнике было опубликовано внешнеполитическими ведомствами обеих стран. Документ содержал следующие пункты:

1. Обе стороны призывают все заинтересованные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять театр военных действий, не эскалировать боевые действия и не допускать провокаций ни с одной из сторон.

2. Обе стороны считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением кризиса на Украине. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов.

3. Необходимо приложить усилия для увеличения гуманитарной помощи соответствующим регионам и предотвращения гуманитарного кризиса в более крупных масштабах. Необходимо избегать нападений на мирных жителей или гражданские объекты, а также защищать гражданских лиц, включая женщин, детей и военнопленных. Обе стороны поддерживают обмен военнопленными между сторонами конфликта.

4. Необходимо противостоять применению оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и предотвращения ядерного кризиса.

5. Необходимо противодействовать нападениям на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные аварии.

6. Следует противостоять разделению мира на изолированные политические или экономические группы. Стороны призывают к расширению международного сотрудничества в области энергетики, валютного регулирования, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критически важной инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты и волоконно-оптические сети, в целях обеспечения стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок.

Реакция Украины

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подверг критике инициативу Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине, назвав ее деструктивной. Такое мнение глава государства высказал в интервью бразильскому каналу Metrópoles.

"Это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне: давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. Вы нам не враги и мы вам не враги. К чему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине? Что это за взгляд? Посередине чего?" – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги "происходящее понимание, а не просто политическое примирение".

Гарант Конституции сказал, что Путин должен делать шаги навстречу Украине, а не обе стороны навстречу друг другу. Он должен продемонстрировать, что хочет окончания войны. Ведь это Россия напала на Украину и стала убивать людей. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу на встречу.

Напомним, несмотря на официальные заявления Пекина Китай все же поддерживает ВПК России. В частности, поставляет детали для беспилотников, которые агрессор использует для атак на украинские города.