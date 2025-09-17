Скоро вибори? Нардепи оцінили шанси на їх проведення найближчим часом

Народні обранці оцінили ймовірність виборів до Верховної Ради

На тлі заяв депутата від "Слуги народу" Дмитра Чорного про те, що наступного року в Україні буде новий склад парламенту, народні депутати оцінили ймовірність виборів в Україні найближчим часом. Вони вважають можливість їхнього проведення вкрай низькою.

Про це в ексклюзивних коментарях "Телеграфу" розповіли депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв: Вибори вже скоро? Нардепи поділилися прогнозами про дату, коли в Україні оберуть нову Раду

Максим Бужанський

Нардеп зазначив, що хоча всі хочуть миру й нової влади, будь-які вибори під час війни несуть смертельний ризик для країни. Він впевнений, що ані фізично, ані юридично провести вибори під час війни неможливо.

Головне — це легітимність будь-яких виборів, що відбудуться під час війни, з поточним рівнем доступу до ЗМІ, з можливістю вільного пересування тощо. А нам потрібна легітимність повоєнної влади Максим Бужанський

Нардеп також окреслив негативні політичні наслідки виборів під час війни. Адже будь-яка виборча компанія – це небачене зростання популізму у всіх, хто йде на вибори, та небажання брати на себе негатив. При цьому під час війни Рада має ухвалювати рішення не озираючись на рейтинги.

Якби ми зараз сказали, що влада йде на вибори – жодне непопулярне рішення більше не було б ухвалено. Ми програли б війну рівно в той момент, коли прийняли б таке рішення. Це розуміють і в Україні, і розуміють наші партнери. Йдеться про те, щоб закінчити війну і відразу ж обирати нову владу: або одночасно, або по черзі (спочатку президент, потім парламент) – це не є принциповим Максим Бужанський

Ярослав Железняк

Представник "Голосу" Ярослав Железняк досить різко висловився про заяви Чорного щодо виборів. У короткому текстовому коментарі "Телеграфу" він назвав слова колеги "повною фігнею" і додав, що подібні прогнози: "такі самі як закінчення війни".

Володимир Ар'єв

Представник опозиції впевнений, що під час дії воєнного стану справді вільні та демократичні вибори за європейськими стандартами неможливі, умов для його скасування немає. Водночас він додав, що "від них", ймовірно від чинної влади, "всього чого хочеш можна чекати".

Не думаю, що законопроєкт про вибори в умовах воєнного стану з усіма обмеженнями прав і свобод отримає достатньо голосів і схвалення та сприйняття і партнерів, і громадян. Та не виключаю спроби влади утнути чергову дурницю Володимир Ар'єв

