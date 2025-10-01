В США предложили передавать Украине по 10 миллиардов ежемесячно: все за счет Путина

Американские эксперты оценивают шансы резолюции на принятие как средние

В Сенат США внесли резолюцию с предложением передавать Украине ежемесячно по 10 миллиардов долларов. Однако передаваться будут не американские средства, а российские — сенаторы предлагают брать деньги из замороженных активов российского режима.

Что нужно знать:

В США предлагают Евросоюзу и G7 прекратить отговорки и конфисковать активы РФ

Общее количество активов России в Европе — более 200 миллиардов евро

Замороженные активы России в США не превышают пяти миллиардов долларов

В резолюции, опубликованной на сайте Конгресса США, содержится призыв к исполнительной власти и лидерам стран G7 и Европейскому Союзу наконец-то конфисковать суверенные активы российского режима, замороженные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Автор резолюции, сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди, предлагает поделить активы на транши в размере 10 миллиардов долларов каждый и выплачивать их ежемесячно до полного исчерпания активов.

Американские эксперты оценивают шансы резолюции на принятие как средние. Впрочем, резолюция носит исключительно рекомендательный характер и не является законом, который мог бы обязать передавать активы Украине. К тому же, непосредственно в США заморожено очень мало российских активов. В Европе находится примерно 200 миллиардов евро, в то время как обездвиженные Вашингтоном активы России не превышают 5 млрд долларов.

Отметим, недавно "Телеграф" писал, что Украина может получить от ЕС 140 миллиардов евро кредита за счет российских замороженных активов, но на пути к этому — куча подводных камней, а также поиск вариантов, как обойти сопротивление Венгрии и Словакии, привычных противников давления на Москву. Кроме того, остается нежелание Бельгии и бельгийского депозитария разводиться с замороженными активами, которые приносят немалые доходы — правда, публично заявляется о так называемых "юридических рисках" и "опасениях".

Также отметим, что украинские политики признают: сейчас финансовая поддержка европейских партнеров перекрывает половину бюджета Украины на год. И в такой помощи Киев будет нуждаться годами после окончания войны. В противном случае Украина с взорванной послевоенной экономикой просто рухнет.