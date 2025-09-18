"Україна просто рухне". Скільки років Київ потребуватиме підтримки партнерів після закінчення війни

Варіант фінансувати Україну коштом заморожених активів РФ викликає побоювання у Європи

Наразі фінансова підтримка європейських партнерів перекриває половину бюджету України на рік. І такої допомоги Київ потребуватиме роками після закінчення війни.

Про це заявив нардеп від "Слуги Народу" Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, відсутність фінансової підтримки Заходу призведе до падіння України та демонтажу її державності.

"Без цих грошей Україна просто рухне. Почнуться такі процеси демонтажу державності, які буде важко зупинити чи урегулювати", — сказав Кицак.

Він наголосив, що навіть після закінчення війни Україна потребуватиме підтримки партнерів ще 5-10 років. Адже наразі є недофінансування бюджету, а за підписання мирних угод і виходу держави з воєнного стану ці потреби не зникнуть. І європейські лідери це розумію, однак вони досить повільно ухвалюють рішення.

Кицак додав, що попри це розуміння Європа не ухвалюватиме відповідні рішення швидко, особливо якщо це стосується заморожених російських активів. Адже тут партнери бачать ризики, які можуть чимало їм коштувати. Варіант фінансувати Україну коштом заморожених активів РФ розглядається, але його ухвалення затягуватиметься. Тут, на думку нардепа, у європейців є побоювання щодо майбутнього зняття санкцій із Росії та можливих судових процесів.

Однак факт того, що Україна потребує і потребуватиме підтримки європейських партерів після закінчення війни ще 5-20 років залишається. Кицак вважає, що Європа це бачить і розуміє.

