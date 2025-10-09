В Україні створять новий підрозділ ЗСУ. Чим він займатиметься і хто туди піде
Рада підтримала законопроєкт 12349 у першому читанні
В Україні можуть створити Кіберсили Збройних Сил України. Відповідне рішення підтримали нардепи на засіданні Ради 9 жовтня.
Що треба знати:
- До Кіберсил ЗСУ залучатимуть цивільних фахівців
- Створення цієї структури — організація ЗСУ за стандартами НАТО
- Законопроєкт підтримали у першому читанні, попереду ще друге
Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, за законопроєкт № 12349 проголосували 255 народних депутатів. Відповідно до цього рішення Кіберсили стануть окремою структурою у складі ЗСУ.
Основна функція цієї структури полягатиме у виконання завдань із кіберзахисту. Окрім того, кіберрезервісти не обов'язково повинні отримувати статус військовослужбовців.
За вищезгаданим законопроєктом до структури будуть залучатись цивільні фахівці. Вони виконуватимуть завдання з кіберзахисту. Кіберсили ЗСУ будуть повністю підпорядковувати Головнокомандувачу.
Основні завдання Кіберсил передбачають:
- захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
- підготовка та ведення військових кібероперацій;
- військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.
Зауважимо, що зареєстрували законопроєкт № 12349 ще у грудні 2024 року. У березні 2025 Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив його до першого читання та прийняття за основу.
