В Україні створять новий підрозділ ЗСУ. Чим він займатиметься і хто туди піде

Рада підтримала законопроєкт 12349 у першому читанні

В Україні можуть створити Кіберсили Збройних Сил України. Відповідне рішення підтримали нардепи на засіданні Ради 9 жовтня.

Що треба знати:

До Кіберсил ЗСУ залучатимуть цивільних фахівців

Створення цієї структури — організація ЗСУ за стандартами НАТО

Законопроєкт підтримали у першому читанні, попереду ще друге

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, за законопроєкт № 12349 проголосували 255 народних депутатів. Відповідно до цього рішення Кіберсили стануть окремою структурою у складі ЗСУ.

Основна функція цієї структури полягатиме у виконання завдань із кіберзахисту. Окрім того, кіберрезервісти не обов'язково повинні отримувати статус військовослужбовців.

За вищезгаданим законопроєктом до структури будуть залучатись цивільні фахівці. Вони виконуватимуть завдання з кіберзахисту. Кіберсили ЗСУ будуть повністю підпорядковувати Головнокомандувачу.

Основні завдання Кіберсил передбачають:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Зауважимо, що зареєстрували законопроєкт № 12349 ще у грудні 2024 року. У березні 2025 Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив його до першого читання та прийняття за основу.

