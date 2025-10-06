Рус

Гудименко виступив проти планів Міноборони щодо злиття АОЗ і ДОТ

Дмитро Романов
Юрій Гудименко Новина оновлена 06 жовтня 2025, 16:25
Юрій Гудименко. Фото Колаж "Телеграфу"

Громадська антикорупційна рада при МОУ (ГАР МОУ) звернула увагу на можливі ризики запланованого Міністерством злиття двох структур. Зокрема, голова ГАР МО Юрій Гудименко назвав ключовим ризиком "відсутність стратегії в цьому та багатьох інших питаннях, повʼязаних з Міноборони і обороною в цілому".

Йдеться про плани об’єднання Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і DOT (Державного оператора тилу) з 1 січня 2026 року. Сукупний бюджет цих структур перевищує 500 млрд грн, а від їхньої ефективності залежить своєчасне та якісне забезпечення Сил оборони. Процес об'єднання розпочав минулий міністр оборони Умеров, який писав про необхідність такого злиття для того, аби "оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська".

В офіційному зверненні на сторінці Facebook антикорупційники нагадали, що АОЗ і ДОТ створювалися як окремі незалежні організації із власними наглядовими радами. Також вони працюють на різних ринках: ДОТ закуповує майно і харчування, переважно через тендерні процедури із застосуванням Prozorro. АОЗ відповідає за зброю і боєприпаси, має високий рівень закритості та працює, зокрема, через прямі контракти на міжнародних ринках. На думку експертів, поєднання різних типів закупівель в одній структурі може знизити прозорість процесів і підвищити корупційні ризики.

У ГАР МОУ підкреслюють, що ініціатива злиття є окремим тактичним кроком, а не частиною стратегії, оскільки пропозиції зробити об’єднану агенцію єдиним закупівельником для всіх сил сектору безпеки і оборони (ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, ДПСУ тощо) хоча і лунали, однак таке рішення не ухвалили, і над відповідною стратегією системно не працюють.

Серед ризиків також називають невизначеність джерел економії, яка названа однією з цілей злиття. Експерти припускають, що оптимізація відбудеться за рахунок скорочення низових менеджерів закупівель, що може погіршити операційну діяльність.

Також в заяві йдеться і про можливі плюси об’єднання агенцій: наприклад, поліпшення адміністрування для самого Міністерства оборони та керування бюджетними програмами. Також, у ГАР МО заявляють, що для ДОТ позитивним може вважатися будь-яке прийняте рішення, бо поточний "підвішений" стан призводить до відтоку кадрів, а також постійних конфліктів з різними учасниками ринку.

"Також, до можливих плюсів приєднання можна віднести і можливість в умовах кадрової кризи сконцентрувати найкращі кадри в одній агенції, зробити логічні при об'єднанні скорочення , які не знизять ефективність роботи. Водночас, це може бути і мінусом, як ми вже зазначали, в залежності від обраного формата, який широкому загалу ще не був презентований" — йдеться в заяві ГАР МО.

У підсумку, Рада закликала Міністерство підходити до рішень такого рівня з повним розумінням ризиків і карти процесів.

