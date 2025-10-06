Гудименко виступив проти планів Міноборони щодо злиття АОЗ і ДОТ

Громадська антикорупційна рада при МОУ (ГАР МОУ) звернула увагу на можливі ризики запланованого Міністерством злиття двох структур. Зокрема, голова ГАР МО Юрій Гудименко назвав ключовим ризиком "відсутність стратегії в цьому та багатьох інших питаннях, повʼязаних з Міноборони і обороною в цілому".

Йдеться про плани об’єднання Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і DOT (Державного оператора тилу) з 1 січня 2026 року. Сукупний бюджет цих структур перевищує 500 млрд грн, а від їхньої ефективності залежить своєчасне та якісне забезпечення Сил оборони. Процес об'єднання розпочав минулий міністр оборони Умеров, який писав про необхідність такого злиття для того, аби "оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська".

В офіційному зверненні на сторінці Facebook антикорупційники нагадали, що АОЗ і ДОТ створювалися як окремі незалежні організації із власними наглядовими радами. Також вони працюють на різних ринках: ДОТ закуповує майно і харчування, переважно через тендерні процедури із застосуванням Prozorro. АОЗ відповідає за зброю і боєприпаси, має високий рівень закритості та працює, зокрема, через прямі контракти на міжнародних ринках. На думку експертів, поєднання різних типів закупівель в одній структурі може знизити прозорість процесів і підвищити корупційні ризики.

У ГАР МОУ підкреслюють, що ініціатива злиття є окремим тактичним кроком, а не частиною стратегії, оскільки пропозиції зробити об’єднану агенцію єдиним закупівельником для всіх сил сектору безпеки і оборони (ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, ДПСУ тощо) хоча і лунали, однак таке рішення не ухвалили, і над відповідною стратегією системно не працюють.

Серед ризиків також називають невизначеність джерел економії, яка названа однією з цілей злиття. Експерти припускають, що оптимізація відбудеться за рахунок скорочення низових менеджерів закупівель, що може погіршити операційну діяльність.

Також в заяві йдеться і про можливі плюси об’єднання агенцій: наприклад, поліпшення адміністрування для самого Міністерства оборони та керування бюджетними програмами. Також, у ГАР МО заявляють, що для ДОТ позитивним може вважатися будь-яке прийняте рішення, бо поточний "підвішений" стан призводить до відтоку кадрів, а також постійних конфліктів з різними учасниками ринку.

"Також, до можливих плюсів приєднання можна віднести і можливість в умовах кадрової кризи сконцентрувати найкращі кадри в одній агенції, зробити логічні при об'єднанні скорочення , які не знизять ефективність роботи. Водночас, це може бути і мінусом, як ми вже зазначали, в залежності від обраного формата, який широкому загалу ще не був презентований" — йдеться в заяві ГАР МО.

У підсумку, Рада закликала Міністерство підходити до рішень такого рівня з повним розумінням ризиків і карти процесів.