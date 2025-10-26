"Меньше зубов – больше любишь кашу": спецпосланник Кремля Дмитриев притащил в США конфеты с цитатами Путина

До сих пор непонятно, что это — либо бескрайняя наглость, либо тотально непроходимая тупость россиянина

На фоне новых санкций США против крупнейших российских нефтяных компаний и угрозы нефтяного коллапса в Вашингтон примчался так называемый "специальный посланник" российского правителя Владимира Путина — Кирилл Дмитриев. При этом он среди прочего притащил в США в подарок американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина. Что это, бескрайняя наглость или тотально непроходимая тупость — пока непонятно.

Что нужно знать:

Дмитриев набрался наглости (или тупости) притащить в США конфеты с лицом Путина и его цитатами

Сам "спецпосланник" утверждает, что конфеты предназначались в подарок чиновникам из США

Еще один анекдот – Дмитриев опубликовал сообщение в соцсети, которая в России под запретом, а за пользование ею может "прилететь"

Дмитриев приехал в Вашингтон еще 24 октября и уже успел "отличиться", в частности, циничной ложью на американском телевидении о том, что Россия якобы "не атакует гражданские объекты". Но кроме этого кринжа, Дмитриев, как оказалось, привез в "подарок американским коллегам" конфеты — которые, в лучших традициях советской и российской пропаганды, были "украшены" Путиным на обертке и "гениальными" изречениями жителя Кремля.

Среди фраз, которые разместили на обертках — "Своих не бросаем!", "Границы России нигде не заканчиваются", "Мы готовы принять любой вызов времени и победить!", "Если драка неизбежна, бить надо первым", "Меньше зубов — больше любишь кашу" и другие "перлы". Сам Дмитриев заявил, что передал конфеты американским переговорщикам — якобы в знак благих намерений России и "в рамках диалога".

Еще один смешной момент – это то, что российский "спецпосланник" изначально опубликовал сообщение с фотографией конфет в соцсети Instagram. Анекдот состоит в том, что с марта 2022 года Instagram в РФ запрещен. Поэтому свое сообщение Дмитриев адресовал кому угодно, но точно не россиянам. Правда, позже он торопливо перепостил в своем Telegram посты российских пропагандистов про его "подарок".

Визит Дмитриева в США: что известно

После того, как 22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что встреча, которую он запланировал в Будапеште с российским правителем Владимиром Путиным, отменяется, поскольку Путин не готов к мирным переговорам, а Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл", стало известно, что "спецпосланник" Путина посетит США.

Дмитриев прискакал в Вашингтон 24 октября. Там он должен был встретиться со спецпредставителем Трампа, Стивом Виткоффом. За время пребывания в США Дмитриев уже успел сделать ряд лживых заявлений для прессы, в том числе цинично соврал, что Россия якобы "не стреляет по гражданским". При этом за день до появления Дмитриева в США российские оккупанты целенаправленно ударом трех дронов уничтожили в Харькове детский сад.