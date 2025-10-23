"Це відчувалося неправильним": Трамп оголосив про скасування саміту з Путіним в Будапешті

Трамп заявив, що розмови із Путіним "хороші", але не мають будь-якого реального результату

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч, яку він запланував у Будапешті з російським правителем Володимиром Путіним, скасовується. Президент США зазначив, що рішення щодо скасування зустрічі прийняли у Вашингтоні.

Що треба знати:

Трамп зробив свою заяву на тлі нових масштабних санкцій проти Росії

Президент США поскаржився, що розмови з Путіним не дають будь-якого результату

Погані для росіян "дзвіночки" щодо зриву саміту лунали вже давно

Про це Трамп заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні. Заява Трампа пролунала на тлі масштабних санкцій проти двох російських найбільших нафтових компаній.

"Я скасував свою зустріч із Путіним. Це відчувалося неправильно. Ми проведемо її коли-небудь в майбутньому", — заявив Трамп.

При цьому президент США поскаржився, що має із Путіним "хороші розмови". Але щоразу вони не дають будь-якого результату.

"Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас хороші розмови, але вони ні до чого не приводять", — сказав він, пояснюючи причини свого рішення журналістам.

Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті — що було відомо про плани

Трамп анонсував зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті після телефонної розмови 16 жовтня, яку він назвав "продуктивною". На зустрічі планувалося обговорити шляхи припинення війни в Україні. При цьому ініціатором проведення саміту нібито виступив Путін.

В Росії підтвердили підготовку саміту, а також почали контакти з Угорщиною з цього приводу. Проте нещодавно стало відомо, що Трамп планує доручити підготовку до свого саміту з Путіним не відомому поціновувачу російської пропаганди Стіву Віткоффу. Підготовку очолив державний секретар Марко Рубіо, якого важко звинуватити у симпатіях до Росії.

Далі ситуація почала розвиватися в неприємний для Росії бік. Спочатку в Кремлі зухвало відмовилися від пропозиції Трампа терміново заморозити бойові дії вздовж існуючої лінії фронту — водночас Україна погодилася на це за умови припинення вогню. А після розмови Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим взагалі стало відомо, що майбутня зустріч Трампа та Путіна під загрозою. Адже перший етап підготовки було відкладено на невизначений час.