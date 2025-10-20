Віткофф не в фаворі. Трамп доручив готувати саміт з Путіним зовсім іншій людині, – ЗМІ

Відсторонення Віткоффа від підготовки саміту з Путіним позитивно сприйняли в Україні та Європі

Президент США Дональд Трамп планує доручити підготовку до свого саміту з російським правителем Володимиром Путіним не відомому поціновувачу російської пропаганди Стіву Віткоффу. Замість колишнього нью-йоркського забудовника підготовку може очолити державний секретар Марко Рубіо, якого важко звинуватити у симпатіях до Росії.

Що треба знати:

Білий дім планує провести низку підготовчих зустрічей перед головним самітом в Будапешті

Токсичну для Європи персону Віткоффа вирішили замінити на Рубіо, якого сприймають більш доброзичливо

Європа та Україна позитивно сприйняли інформацію про несподівану перестановку

Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в адміністрації Трампа, Білий дім хоче провести низку підготовчих зустрічей перед самітом. При цьому Трамп надає саміту велике значення, оскільки навіть пішов на заміну людини, яка буде відповідальною за підготовку заходу.

Замість спецпосланника Стіва Віткоффа, який зазвичай "опікується" питаннями комунікації з росіянами, готувати саміт буде держсекретар США Марко Рубіо. Україна та Європа позитивно сприйняли цю зміну, оскільки фігура Віткоффа має своєрідну "токсичність" через підозру в прихильності до Росії, до того ж Рубіо, на відміну від Віткоффа, добре знається на дипломатії та на супутніх процесах.

"За лаштунками команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів більш потужними дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним", — зазначило видання.

Віткофф та його "косяки"

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який офіційно опікується питаннями Близького Сходу в адміністрації Трампа, насправді ж давно вже працює над комунікаціями Білого дому з російським режимом. Проте в цьому випадку Трамп, як вважається, зробив "невдалий вибір": так, Віткофф давно дружить з Трампом та вважається одним з найвірніших людей 47-го президента. Проте у колишнього нью-йоркського забудовника немає ані дипломатичного досвіду, ані розуміння процесів, у яких він намагається брати участь.

Трамп та його "друг Стівен"

За Віткоффом вже накопичилась чимала кількість "косяків" — помилок, які у випадку іншого чиновника могли б призвести до завершення кар'єри. Наприклад, у квітні цього року Віткофф потрапив у гучний скандал, оскільки після зустрічі з представником Кремля озвучив Трампу дивну пропозицію. Він закликав його підтримати "право власності" Росії на чотири українські області. Після цього Віткоффа гостро розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що посланник Трампа не має повноважень обговорювати питання українських територій.

Водночас Віткофф у тому ж місяці зірвав спробу Трампа налагодити відносини з європейськими країнами. Окрім цього, він "відзначився" підтримкою наративів російської пропаганди та іншої кремлівської маячні. Наприклад, у серпні він заявив, що Росія, мовляв, і так "пішла на поступки" Україні, оскільки готова відмовитися захоплювати п'ять українських регіонів. Що ще смішніше, після цього стало відомо, що Віткофф не так зрозумів Путіна — про будь-які поступки з боку РФ не йшлося.

Врешті-решт, схоже, все це набридло і Трампу. Нещодавно він публічно "підколов" свого старого друга щодо однієї із зустрічей із Путіним. У квітні Трамп відправляв Віткоффа до Кремля на 20-хвилинну зустріч з російським правителем, але в реальності ця зустріч тривала п'ять годин. Віткофф пізніше виправдовувався обговоренням "цікавих тем", а Трамп, згадавши цей випадок, уїдливо пожартував, що не розуміє, про що можна було говорити з Путіним стільки часу. Цілком можливо, що в той момент президент США згадав "історичну лекцію", яку Путін намагався читати йому під час саміту на Алясці.

Трамп та Путін

Новий саміт Трампа та Путіна

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, зокрема про новий саміт. Відомо, що зустріч Трампа та Путіна може пройти в Будапешті, де править режим російського друга Віктора Орбана. В Білому домі вже встигли нахамити журналісту, який задав питання про причини вибору саме Будапешта.

У Кремлі 17 жовтня підтвердили, що місце для саміту вже обрано, а сама зустріч може відбутись протягом найближчих двох тижнів або "трошки пізніше". Путін вже поговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном щодо цього саміту. До речі, Угорщина вже заявила, що проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Будапешт в цьому доєднається до "поважної" компанії країн, які також проігнорували ордер — Монголії та Таджикистану.