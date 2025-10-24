Трамп порадів за Путіна після введення санкцій (відео)

Глава РФ вихваляється, американський лідер іронізує

Президент США Дональд Трамп іронічно висловився щодо заяв Росії, нібито її економіка не постраждає від нових санкції, запроваджених США. Глава Сполучених Штатів заявив, що оцінити вплив обмежень можна буде за пів року.

Що треба знати:

Трамп запровадив санкції проти Росії, бо зрозумів, що Путін тягне час та не збирається припиняти війну

Президенту США запропонували три варіанти санкцій — жорсткий, середній та м'який, він обрав середній

Трамп іронічно відповів Путіну, який заявив, що санкції не матимуть значного впливу на економіку РФ

Іронічне висловлювання Трамп зробив в ході спілкування з пресою у Білому домі. Журналіст запитав думку президента щодо заяви глави Росії Володимира Путіна, що санкції США не матимуть жодного серйозного впливу на російську економіку.

Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться, — відповів Трамп

Путін заявив, що санкції США не матимуть значного впливу на економіку РФ

Після запровадження санкцій США Путін заявив, що нові санкції США нібито не матимуть істотного впливу на російську економіку. При цьому глава Кремля визнав, що вони "серйозні".

Так, вони (санкції — ред.) для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті, — вихваляється Путін

При цьому російський лідер не забув поскаржитися, що запровадження санкцій погано вплинуть на російсько-американські відносини. Також Путін понив, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.

В Сенаті дали прогноз щодо дії санкцій на військову машину Путіна

Американський сенатор Ліндсі Грем у соцмережі Х також прокоментував вихваляння Путіна, що йому нібито не страшні нові американські санкції. Він повторив слова Трампа — "час покаже".

Я б припустив, що клієнти Путіна не застраховані від тарифів як покарання за купівлю дешевої російської нафти для підтримки військової машини Путіна. Побачимо, чи його клієнти матимуть таке ж легковажне ставлення. Час покаже, Ліндсі Грем

Трампу дали три варіанти санкцій проти РФ — він вибрав не найжорсткіший

За даними The Wall Street Journal, Трамп вирішив запровадити санкції проти РФ, адже зрозумів, що Путін просто тягне час. Пакети обмежувальних заходів було розроблено давно й главі США запропонували обрати з трьох варіантів.

Жорсткий варіант був спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників. Середній стосувався російської енергетичної галузі, і м'якший варіант, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп вибрав середній варіант санкцій проти РФ.

З усім тим, за словами представників адміністрації, останні санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці, з огляду на те, наскільки тендітна економіка Росії воєнного часу залежить від доходів від нафти і газу, — пише WSJ

Трамп запровадив санкції проти Росії — що відомо

У ніч на 23 жовтня Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії. Заходи спрямовані на те, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Під санкції потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств. Російська біржа одразу ж відреагувала падінням.

Крім того, 23 жовтня, країни ЄС ухвалили пакет нищівних санкцій проти Росії слідом за США . "Телеграф" дізнався деталі.