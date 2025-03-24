Сидів у вʼязниці, пробився до Ради, а потім ображав партію Зеленського: куди зник скандальний екснардеп Рабінович
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Політик змінив сферу діяльності
Вадим Рабінович — колишній народний депутат, який був співголовою політичної сили "Опозиційна платформа — За життя", яка зараз є забороненою в Україні. Протягом своєї діяльності політик поширював меседжі російської пропаганди, а перед повномасштабним вторгненням втік до країни-агресорки. Зрадником виявився також Євген Мураєв, який займався антиукраїнською пропагандою.
"Телеграф" нагадає, якою була діяльність чиновника в Україні, чим він відзначився, і де зараз.
Біографія Вадима Рабіновича
Вадим Рабінович народився у 1953 році в Харкові, де навчався у місцевому автодорожньому інституті. Упродовж 2 років проходив службу в частинах ППО Сухопутних військ радянської армії. Певний час Рабінович працював майстром будівельного управління.
У 80-тих потрапив до в'язниці за розкрадання державних коштів у великому розмірі. Його засудили до 14 років позбавлення волі у таборі суворого режиму. Покарання чоловік відбував неподалік Харкова.
Вийшовши з в'язниці, Вадим почав кар'єру на телебаченні. Він став співзасновником компанії "Студія 1+1" і створив видавничий дім "CN — Столичные новости". Паралельно Рабіновича обрали президентом Всеукраїнського єврейського конгресу. Пізніше він придбав телеканал News One і почав керувати медіагрупою News Network.
У 2014 році Рабінович висунув свою кандидатуру на пост президента, але отримав лише 2,25% голосів виборців. Водночас йому вдалося потрапити до парламенту від партії "Опозиційний Блок". Нардепи цієї політичної сили підтримували "диктаторські" закони, які обмежували права й свободи людини. Йшлося про те, що влада отримувала більше можливостей карати учасників Євромайдану та інакодумців.
Пізніше Рабінович спільно з Євгеном Мураєвим перейшов у партію "За життя!" і продав йому свій телеканал News One. На цьому медіаресурсі він поширював російську пропаганду у власній програмі "За життя". Тим самим він займався у програмах "Хто кому Рабінович" та "Розмови За життя з Рабіновичем" на "112 Україна", власником яких був кум Путіна Віктор Медведчук.
У 2019 році нардеп став одним із засновників "Опозиційної платформи — За Життя". Протягом своєї політичної діяльності потрапляв у скандали через проросійську риторику.
- Пропонував святкувати День перемоги 9 травня і відправити депутатів на парад у Москву. Вмикав у Верховній Раді пісню з СРСР "Священна війна".
- Виступав у парламенті російською мовою, хоча відповідно до законодавства, нардепи повинні розмовляти державною.
- Поширював мапу України без тимчасово окупованого Криму, де був відображений так званий "поділ" за мовною ознакою.
- Після блокування владою проросійських телеканалів — "112 Україна", NewsOne і ZIK, називав партію "Слуга народу" — "фашистським дияволом" та залякував президента Володимира Зеленського імпічментом.
- Казав, що Банкова планує повномасштабну війну на Донбасі.
Де зараз і чим займається Вадим Рабінович
Напередодні повномасштабного вторгнення росіян Рабінович написав у своїй соцмережах, що Захід почав війну проти України. Відтоді він припинив відвідувати засідання Верховної Ради.
Рабінович втік з країни до Ізраїлю за 2 тижні до початку повномасштабної війни. Він писав, що нібито співпрацює з посольством України в Ізраїлі та "робить усе, що може".
Згодом президент Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства, а народні обранці — депутатського мандату. Натомість у 2023 році Державне бюро розслідувань оголосило йому про підозру у державній зраді. Екснардепу призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в розшук.
У 2024 році Рабіновича звинуватили в державній зраді, що карається позбавленням волі терміном на 15 років з конфіскацією майна. Однак політика судять заочно, бо він переховується за кордоном. У ДБР зазначили, що Рабінович працював на користь країни-агресорки, чим шкодив Україні.
"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", — писали у бюро.
Майно політика — 3 житлові будинки на 1,1 тисяч квадратних метрів у Києві і 3 земельні ділянки майже на 5 гектарів, були записані на дружину Рабіновича — Ірину. За кілька тижнів до оголошення екснардепу підозри жінка переписала майно на ТОВ "Аліса продакшн", яке потім відчужила. У серпні 2023 року на майно наклали арешт, але суддя Світлана Смик скасувала його на початку листопада 2024 року.
Тоді дружина Рабіновича переписала майно на ТОВ "Маура" і "Стентон". Однак суд повторно заарештував нерухомість та земельні ділянки, оскільки слідство вважає, що справжнім власником майна є фігурант кримінального провадження та екснардеп Рабінович.
Зараз політик продовжує мешкати в Ізраїлі, адже має громадянство цієї країни ще з 90-х. В Єрусалимі на його честь назвали площу, оскільки він подарував місцевій громаді золоту Менору. У своїй соцмережах екснардеп поширює меми, анекдоти та періодично новини.
Окрім цього, колишній чиновник змінив сферу діяльності. Тепер замість російської пропаганди він займається духовним просвітництвом і тлумаченням єврейської священної книги — Тори — на своєму Youtube-каналі. Там він розповідає про роль Бога в житті людини, як знайти себе, як розв'язувати проблеми та як керувати своїми емоціями.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник відомий екснардеп і спікер Верховної Ради Олександр Мороз. Йому зараз 81 рік.