Сидів у вʼязниці, пробився до Ради, а потім ображав партію Зеленського: куди зник скандальний екснардеп Рабінович

Політик змінив сферу діяльності

Вадим Рабінович — колишній народний депутат, який був співголовою політичної сили "Опозиційна платформа — За життя", яка зараз є забороненою в Україні. Протягом своєї діяльності політик поширював меседжі російської пропаганди, а перед повномасштабним вторгненням втік до країни-агресорки. Зрадником виявився також Євген Мураєв, який займався антиукраїнською пропагандою.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність чиновника в Україні, чим він відзначився, і де зараз.

Біографія Вадима Рабіновича

Вадим Рабінович народився у 1953 році в Харкові, де навчався у місцевому автодорожньому інституті. Упродовж 2 років проходив службу в частинах ППО Сухопутних військ радянської армії. Певний час Рабінович працював майстром будівельного управління.

У 80-тих потрапив до в'язниці за розкрадання державних коштів у великому розмірі. Його засудили до 14 років позбавлення волі у таборі суворого режиму. Покарання чоловік відбував неподалік Харкова.

Рабіновича судили за розкрадання державних грошей, фото УНІАН

Вийшовши з в'язниці, Вадим почав кар'єру на телебаченні. Він став співзасновником компанії "Студія 1+1" і створив видавничий дім "CN — Столичные новости". Паралельно Рабіновича обрали президентом Всеукраїнського єврейського конгресу. Пізніше він придбав телеканал News One і почав керувати медіагрупою News Network.

У 2014 році Рабінович висунув свою кандидатуру на пост президента, але отримав лише 2,25% голосів виборців. Водночас йому вдалося потрапити до парламенту від партії "Опозиційний Блок". Нардепи цієї політичної сили підтримували "диктаторські" закони, які обмежували права й свободи людини. Йшлося про те, що влада отримувала більше можливостей карати учасників Євромайдану та інакодумців.

Рабінович висував свою кандидатуру на пост президента, фото з мережі

Пізніше Рабінович спільно з Євгеном Мураєвим перейшов у партію "За життя!" і продав йому свій телеканал News One. На цьому медіаресурсі він поширював російську пропаганду у власній програмі "За життя". Тим самим він займався у програмах "Хто кому Рабінович" та "Розмови За життя з Рабіновичем" на "112 Україна", власником яких був кум Путіна Віктор Медведчук.

У 2019 році нардеп став одним із засновників "Опозиційної платформи — За Життя". Протягом своєї політичної діяльності потрапляв у скандали через проросійську риторику.

Рабінович займався в Україні російською пропагандою, фото з мережі

Пропонував святкувати День перемоги 9 травня і відправити депутатів на парад у Москву. Вмикав у Верховній Раді пісню з СРСР "Священна війна".

Виступав у парламенті російською мовою, хоча відповідно до законодавства, нардепи повинні розмовляти державною.

Поширював мапу України без тимчасово окупованого Криму, де був відображений так званий "поділ" за мовною ознакою.

Рабінович мав антиукраїнську риторику, фото "Слово і діло"

Після блокування владою проросійських телеканалів — "112 Україна", NewsOne і ZIK, називав партію "Слуга народу" — "фашистським дияволом" та залякував президента Володимира Зеленського імпічментом.

Казав, що Банкова планує повномасштабну війну на Донбасі.

Де зараз і чим займається Вадим Рабінович

Напередодні повномасштабного вторгнення росіян Рабінович написав у своїй соцмережах, що Захід почав війну проти України. Відтоді він припинив відвідувати засідання Верховної Ради.

Рабінович втік з країни до Ізраїлю за 2 тижні до початку повномасштабної війни. Він писав, що нібито співпрацює з посольством України в Ізраїлі та "робить усе, що може".

Згодом президент Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства, а народні обранці — депутатського мандату. Натомість у 2023 році Державне бюро розслідувань оголосило йому про підозру у державній зраді. Екснардепу призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосили в розшук.

Рабінович втік до Ізраїлю, скриншот з його відео

У 2024 році Рабіновича звинуватили в державній зраді, що карається позбавленням волі терміном на 15 років з конфіскацією майна. Однак політика судять заочно, бо він переховується за кордоном. У ДБР зазначили, що Рабінович працював на користь країни-агресорки, чим шкодив Україні.

"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", — писали у бюро.

Майно політика — 3 житлові будинки на 1,1 тисяч квадратних метрів у Києві і 3 земельні ділянки майже на 5 гектарів, були записані на дружину Рабіновича — Ірину. За кілька тижнів до оголошення екснардепу підозри жінка переписала майно на ТОВ "Аліса продакшн", яке потім відчужила. У серпні 2023 року на майно наклали арешт, але суддя Світлана Смик скасувала його на початку листопада 2024 року.

Рабінович з дружиною та сином, фото з соцмереж

Тоді дружина Рабіновича переписала майно на ТОВ "Маура" і "Стентон". Однак суд повторно заарештував нерухомість та земельні ділянки, оскільки слідство вважає, що справжнім власником майна є фігурант кримінального провадження та екснардеп Рабінович.

Зараз політик продовжує мешкати в Ізраїлі, адже має громадянство цієї країни ще з 90-х. В Єрусалимі на його честь назвали площу, оскільки він подарував місцевій громаді золоту Менору. У своїй соцмережах екснардеп поширює меми, анекдоти та періодично новини.

Рабінович поширює анекдоти в соцмережах, скриншот з відео

Окрім цього, колишній чиновник змінив сферу діяльності. Тепер замість російської пропаганди він займається духовним просвітництвом і тлумаченням єврейської священної книги — Тори — на своєму Youtube-каналі. Там він розповідає про роль Бога в житті людини, як знайти себе, як розв'язувати проблеми та як керувати своїми емоціями.

Рабінович почав розповідати про духовність, скриншот з відео

Рабінович пояснює єврейську книгу Тору, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник відомий екснардеп і спікер Верховної Ради Олександр Мороз. Йому зараз 81 рік.