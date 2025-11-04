Бывший нардеп придумал новейшие российские истребители: Рабиновича поймали с поличным (фото)

Экснардеп Вадим Рабинович опубликовал видео с "МиГ-41", но на самом деле на кадрах — другие самолеты.

Бывший народный депутат Вадим Рабинович, сбежавший в Израиль распространил интересный фейк "о могуществе России". На своей странице в Facebook он опубликовал видео с подписью о "новейших российских истребителях 7-го поколения МиГ-41 с гиперзвуковыми возможностями и лазерами", якобы с аэродрома имени Фрунзе в Геленджике.

Рабинович решил похвастаться знаниями о самолетах

Рабинович даже пытался выдать себя за эксперта, оценивая переднюю пару крыльев: "Именно благодаря им он и получил возможность вертикального взлета и посадки на хвостовое оперение". Но это ложь. Заметим, что из Украины доступ к его странице на Фейсбуке ограничен.

Скриншот сообщения Рабиновича

На самом деле, на видео показаны китайские истребители-невидимки Chengdu J-20 во время руления перед взлетом. Видео было снято на авиасалоне Airshow China в городе Чжухай. J-20 — самолет пятого поколения, отмечаемый стелс-технологиями, новейшей авионикой и высокой маневренностью.

Кто такой Вадим Рабинович

Вадим Рабинович

Вадим Рабинович — бывший народный депутат, сопредседатель запрещенной в Украине политической силы "Оппозиционная платформа — При жизни". В течение политической карьеры он часто распространял пророссийские месседжи. Перед началом полномасштабной войны в феврале 2022 года отправился в Израиль, где имеет гражданство.

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства и депутатского мандата. Бывшему нардепу также сообщили о подозрении в госизмене и объявили в розыск. В августе 2023 Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича.

Интересное о беглом экснардепе

В 1980-х он попадал в тюрьму за хищение государственных средств, после чего начал карьеру на телевидении и стал соучредителем "Студии 1+1". Впоследствии работал в СМИ: создал издательский дом "CN — Столичные новости" и возглавил медиагруппу News Network. В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрав 2,25% голосов.

Где сейчас и чем занимается

Согласно последней информации, Вадим Рабинович проживает в Израиле. Там он изменил сферу деятельности: стал проповедником и духовным просветителем, в частности, занимается трактовкой псалмов Давида.

Рабинович в новой роли

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной выдумке российской пропаганды по поводу оккупированных территорий. Пытаясь испугать людей "украинскими партизанами", они придумали, что взорвалась колонка, из которой звучала песня "Океана Эльзы".