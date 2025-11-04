Бывший нардеп придумал новейшие российские истребители: Рабиновича поймали с поличным (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экснардеп Вадим Рабинович опубликовал видео с "МиГ-41", но на самом деле на кадрах — другие самолеты.
Бывший народный депутат Вадим Рабинович, сбежавший в Израиль распространил интересный фейк "о могуществе России". На своей странице в Facebook он опубликовал видео с подписью о "новейших российских истребителях 7-го поколения МиГ-41 с гиперзвуковыми возможностями и лазерами", якобы с аэродрома имени Фрунзе в Геленджике.
Рабинович решил похвастаться знаниями о самолетах
Рабинович даже пытался выдать себя за эксперта, оценивая переднюю пару крыльев: "Именно благодаря им он и получил возможность вертикального взлета и посадки на хвостовое оперение". Но это ложь. Заметим, что из Украины доступ к его странице на Фейсбуке ограничен.
На самом деле, на видео показаны китайские истребители-невидимки Chengdu J-20 во время руления перед взлетом. Видео было снято на авиасалоне Airshow China в городе Чжухай. J-20 — самолет пятого поколения, отмечаемый стелс-технологиями, новейшей авионикой и высокой маневренностью.
Кто такой Вадим Рабинович
Вадим Рабинович — бывший народный депутат, сопредседатель запрещенной в Украине политической силы "Оппозиционная платформа — При жизни". В течение политической карьеры он часто распространял пророссийские месседжи. Перед началом полномасштабной войны в феврале 2022 года отправился в Израиль, где имеет гражданство.
В июле 2022 года президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства и депутатского мандата. Бывшему нардепу также сообщили о подозрении в госизмене и объявили в розыск. В августе 2023 Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича.
Интересное о беглом экснардепе
В 1980-х он попадал в тюрьму за хищение государственных средств, после чего начал карьеру на телевидении и стал соучредителем "Студии 1+1". Впоследствии работал в СМИ: создал издательский дом "CN — Столичные новости" и возглавил медиагруппу News Network. В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрав 2,25% голосов.
Где сейчас и чем занимается
Согласно последней информации, Вадим Рабинович проживает в Израиле. Там он изменил сферу деятельности: стал проповедником и духовным просветителем, в частности, занимается трактовкой псалмов Давида.
Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной выдумке российской пропаганды по поводу оккупированных территорий. Пытаясь испугать людей "украинскими партизанами", они придумали, что взорвалась колонка, из которой звучала песня "Океана Эльзы".