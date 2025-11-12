Все життя була в тіні чоловіка-політика: що відомо про дружину Геннадія Москаля

Політик одружився у 1977 році

Колишній голова Луганської облдержадміністрації та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який помер у 72 роки, не розкривав своє особисте життя.

Що треба знати:

Дружина політика народилась у Чернівецькій області

Вона навчалась у кооперативному технікумі

Обраниця Москаля ніколи не з'являлась на публіці

Що відомо про особисте життя Геннадія Москаля

У мережі практично немає інформації про дружину відомого політика. Він не розповідав про своє особисте життя в інтерв'ю. Також на його особистому сайті та у соціальних мережах немає фото рідних. У своїх офіційних деклараціях політик не вказував членів сім'ї.

Деякі ЗМІ пишуть, що дружиною Москаля є Орися Теофілівна Лінська 1957 року народження. Вона походить із села Карапчів Вижницького району Чернівецької області. Орися навчалась у кооперативному технікумі.

Москаль одружився з Лінською у 1977 році. Вони зареєстрували шлюб у Чернівцях. Цікаво, що тоді Москаль взяв прізвище дружини, ставши Лінським.

Свідоцтво про шлюб Москаля та Лінської, фото з мережі

У 1978 році у подружжя народилась донька, яку назвали Іриною. Вона отримала прізвище Лінська по матері. Подейкували, що Ірина працювала у поліції та народила двох дітей.

Свідоцтво про народження доньки Москаля, фото з мережі

У мережі немає жодної світлини дружини чи доньки Москаля. Ймовірно, він хотів залишити своє особисте життя приватною справою. Також невідомо, чи живе ще дружина політика.

