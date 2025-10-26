18 років у шлюбі та роман з відомою співачкою: що відомо про особисте життя експрем'єра Канади Трюдо

Трюдо позиціював себе вірним сім'янином

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який пішов у відставку у березні, був одружений 18 років. Однак у 2023 році він офіційно розлучився.

Що треба знати:

Джастін Трюдо був одружений з журналісткою Софі Грегуар

У них з'явилось троє дітей

Подружжя розлучилося після 18 років шлюбу

"Телеграф" вирішив з'ясувати, з ким перебував у шлюбі канадський політик, а також що відбувається в його особистому житті зараз.

Що відомо про особисте життя Джастіна Трюдо

Дружиною Трюдо була канадська журналістка і телеведуча Софі Грегуар. Вона вивчала суспільні зв'язки в Монреальському університеті. Софі працювала на телестанції LCN в Квебеку. Також Грегуар протягом 5 років висвітлювала події культури та шоубізнесу на CTV Television Network.

Ексдружина Трюдо - Софі Грегуар, фото Getty Images

Трюдо та Грегуар були знайомі з дитинства. Річ у тім, що Софі ходила в один клас із братом Джастіна — Мішелем. Тож вона періодично відвідувала будинок Трюдо. У 2003 році Джастіну та Софі випала нагода разом провести благодійний бал. Згодом вони почали романтичні стосунки.

У 2004 році Трюдо та Грегуар заручилися, а через рік зіграли весілля в Монреалі. У них народилося троє дітей: Ксав'єр Джеймс (2007), Елла-Грейс Маргарет (2009) і Адріан (2014). У 2013 році подружжя продало будинок у Монреалі і переїхало до Оттави.

Весілля Трюдо і Грегуар, фото Getty Images

Трюдо з дітьми і ексдружиною, фото з соцмереж політика

У 2015 році Трюдо став прем'єром Канади, а Софі почала займатися питаннями психічного здоров'я та гендерної рівності. Політик розповідав у своїй автобіографії, що їхній союз із Грегуар не є досконалим. Джастін зазначив, що вони проживали кризи.

Наш шлюб — неідеальний, і у нас були важкі злети та падіння, але Софі залишається моїм найкращим другом, моєю партнеркою, моєю любов'ю. Джастін Трюдо

Трюдо та Грегуар, фото Getty Images

Софі також розповідала про труднощі у шлюбі. Однак вона зазначала, що працюватиме з чоловіком над їхнім шлюбом: "Я майже пишаюся тим фактом, що у нас були труднощі, тому що ми хочемо чесності. Ми хочемо ставати ближче як особистості протягом усього нашого життя, ми обидва мрійники, і ми хочемо бути разом так довго, як тільки зможемо".

У 2023 році подружжя повідомило, що розлучається. Трюдо зазначив, що залишиться разом із Софі друзями та батьками трьох дітей. Він додав, що розриву передували складні розмови.

Ми із Софі хочемо повідомити, що після багатьох важливих і складних розмов вирішили розійтися. Ми залишаємось близькими людьми, які глибоко люблять і поважають одне одного й усе, що вже збудували, продовжать будувати. Джастін Трюдо

Трюдо і Грегуар у 2022 році, фото Getty Images

Згодом у мережі почали ширитися чутки про роман Трюдо із співачкою Кеті Перрі. У жовтні 2025 року пара офіційно з'явилась на публіці разом. Вони святкували день народження Кеті у Парижі. Трюдо і Перрі йшли разом за руки і мали щасливий вигляд.

Трюдо зустрічається з Кеті Перрі, скриншот видання Paris Match

