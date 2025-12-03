В окулярах і з сивою головою: як зараз виглядає Олег Ляшко і де він служить (фото)

Колишній нардеп у 2022 році мобілізувався до ЗСУ

Олег Ляшко — скандально відомий український політик, колишній народний депутат та лідер Радикальної партії. У 2022 році він мобілізувався до Збройних сил України і з того моменту час від часу виходить на зв’язок у соцмережах, публікуючи фото у військовій формі. Цього дня, 3 грудня, екснардеп відзначає день народження – йому виповнилося 53 роки.

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає Олег Ляшко та де він служить.

Де зараз Олег Ляшко та як він виглядає?

Колишній народний депутат Верховної Ради Олег Ляшко служить у Збройних силах України у 63-й окремій механізованій бригаді. Там він обіймає посаду командира батальйону безпілотних систем управління.

Відомо, що Ляшко вступив до лав ЗСУ у 2022 році. Про це він сам повідомив у соцмережах. А на посаду комбата його призначили через два роки — у жовтні 2024-го.

Час від часу Олег Валерійович публікує у своєму Facebook фото у військовій формі та пости про важливі суспільні події зі своїми коментарями. У день народження, 3 грудня 2025 року, Ляшко поділився свіжим знімком, на якому можна побачити, як він зараз виглядає.

Так, на новому фото можна помітити, що екснардеп трохи постарів за останні роки, у волоссі додалося сивини. І що найцікавіше – Ляшко почав носити окуляри. До речі, поруч із ним на фото чорний котик, який вмостився прямо на столі.

Сьогодні мені 53. Дякую Мамі за життя, рідним – за підтримку та терпіння, побратимам – за вірну службу. Бажання, як і кожного українця, сьогодні одне – Перемога України. Роблю для цього все Олег Ляшко

Українці відразу почали вітати політика та військового з днем народження у коментарях.

