Зеленський vs "Маша і Ведмідь": чи торкнуться Netflix та YouTube санкції проти творців мультика

Зеленський вдарив по російській пропаганді "м’якої сили"

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Обмеження президента України Володимира Зеленського проти російського мультфільму "Маша та Ведмідь" показують розширення тиску санкцій на гуманітарну сферу. Крім того, це допоможе у майбутньому заблокувати цей інструмент російської пропаганди на глобальних стрімінгових платформах.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, Netflix та YouTube на правових підставах мають заблокувати монетизацію та розповсюдження цього контенту на українську аудиторію.

Нарешті, включення до пакета виробників анімаційного контенту, таких як ТОВ "Маша та Ведмідь", студії "Анімаккорд" та "Студія МіМ", показує розширення санкційного тиску на гуманітарну сферу. Застосування обмежень до конкретних юридичних осіб у РФ блокує використання дитячого медіапродукту як інструменту пропаганди та впливу на українських дітей. Тепер Україна має правові підстави звернутися до глобальних платформ, зокрема Netflix та YouTube, щодо припинення взаємодії з підсанкційнимио особами, а також блокування монетизації та поширення їхнього контенту на українську аудиторію. Владислав Власюк

Нагадаємо, у четвер, 20 серпня, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій проти авторів та дистриб’юторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь".

Хто саме потрапив під нові санкції від України

Студія "Анімакорд" — творець мультсеріалу та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.

— творець мультсеріалу та власник прав на цей пропагандистський мультфільм. Засновник студії .

. Генеральний директор .

. Автор сценарію, режисер та продюсер .

. Співавтор серіалу, який виплачує кошти до бюджету держави-агресора.

"Маша і Ведмідь" на Netflix: деталі скандалу

До речі, Netflix у липні 2026 року купив "Машу та Ведмедя", через що серйозно розлютив українців. Українські користувачі масово критикували платформу та публічно відмовлялися від підписки на сервіс. Наприклад, Центр протидії дезінформації називав російський кінопродукт "інструментом російської м’якої сили". Дослідження Центру підтвердило, що за маскою мультсеріалу приховано:

Формування позитивного образу РФ (добрий Ведмідь).

Висміювання інших народів через поведінку Маші.

Нормалізація радянщини та мілітаризму.

Російська пропаганда в дитячому мультику

Мультсеріал "Маша та ведмідь" ще до вторгнення путінських військ в Україну, 2010 року, прославляв мілітаризм. В одному з епізодів "Маша" намагаючись охороняти город Ведмедя, одягнувши спочатку кашкет із синім околишем та червоною зіркою (схожі носили співробітники НКВС, — Ред.), а потім — шолом танкіста. Символіка НКВС безпосередньо асоціюється і зі злочинами тоталітарного режиму і нагадує про окупацію, масові вбивства та депортації.

Маша у "кашкеті НКВС"

Маша у шоломі танкіста

Крім того, Маша у мультфільмі робить, що хоче, а її поведінка ніким не контролюється. Діти копіюють її деструктивну поведінку, а потім дивуються покаранню, адже "Маші можна".

Зазначимо, пропаганду в "Маші та Ведмеді" побачили не лише в Україні. У Великій Британії група депутатів (понад 50 парламентаріїв) публічно закликала уряд і регулятори перевірити мультсеріал щодо прихованої російської пропаганди та елементів "м’якої сили", а також припинити трансляцію мультсеріалу в країні. Парламентарі заявили, що мультсеріал "активно сприяє нормалізації радянської військової символіки для світової аудиторії маленьких дітей".

Мультсеріал "Маша та Ведмідь" транслюється більш ніж у 130 країнах світу. Права на показ (включаючи нові сезони) регулярно закуповують Netflix, а також Amazon Prime Video та HBO Max (у ряді європейських країн). В Україні його офіційна трансляція та дистрибуція повністю заборонені, ведуться роботи з блокування контенту на Netflix та YouTube.

Зазначимо, у 2025 році YouTube-канал з "Машею та Ведмедем", створений російською студією, але озвучений українською мовою, очолив рейтинг дитячих ютуб-каналів за кількістью переглядів в Україні. Російський мультсеріал заробив кілька мільйонів доларів на українцях.