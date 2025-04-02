Нардеп "Батьківщини" продає шикарний будинок за пів мільйона доларів: як він виглядає (фото, відео)

Будинок на продаж виставлений ще рік тому

Народний депутат "Батьківщини" Валерій Дубіль уже рік тому намагається продати котедж під Прилуками (Чернігівська область). Спочатку за нього просили 650 тисяч доларів, проте тепер чиновник готовий з ним розлучитися за 500 тисяч доларів.

Продаж елітного житла займається агентство з нерухомості з Чернігова Opora Estate. У декларації Дубіля зазначено, що будинком володіє його син Іван.

Зазначається, що разом із будинком "у комплекті" йде 1,16 гектара території з озером та гаражем на 57 квадратів. Сам будинок побудований з натуральних матеріалів – дерева та каменю. На прибудинковій території також є винний льох і гостьова стоянка.

На першому поверсі будинку розташовані котельня, басейн, санвузол, лазня, масажна кімната, кухня та вітальня з каміном. На другому поверсі є камінний зал, кухня, спальна кімната, дитяча, головна спальна з санвузлом та тераса. На третьому – ще дві спальні, гардероб та балкон. Загальна площа оцінюється у 530 квадратів.

Будинок підключений до своїх генераторів, тому може функціонувати навіть в умовах блекауту. Крім того, він має власну каналізацію та автономне водопостачання із двох свердловин.

За даними Антікор, у мережі залишилися старі оголошення на яких видно, що будинок спочатку продавали за 650 тисяч доларів. Що змусило нардепа зменшити ціну, не повідомлялося. Примітно, що Дубіль придбав будинок у 2012 році за 2,2 мільйона гривень (275 тисяч доларів за курсом тодішнього).

Як повідомлялося раніше, у Києві на продаж виставлена квартира з розкішним ремонтом, цікавим плануванням та досить великою площею. Однак її вартість перевищує 1 300 000 доларів, що вочевидь буде не всім по кишені.