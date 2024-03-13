Свинина к майским и Пасхе – эксперт высказал опасения

К маю тенденция может измениться

Свинина стала одним из продуктов, которые дешевеет в 2024-м году, и его цена продолжает падать. Так, домашнее сало упало в цене на 18 гривен, а мясо в среднем на 13 гривен.

Как объясняют в Ассоциации "Свиноводы Украины", эта тенденция будет продолжаться и далее, но ситуация может и измениться накануне сезона барбекю и Пасхи. Так, хотя цена свинины падает, снижается и ее количество, к примеру, за январь-февраль было импортировано всего 600 тонн, что в 4,5 раза меньше чем за январь-февраль 2023 года.

Впрочем, как отмечает руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская, закупочные цены на живую свинину украинского производства понемногу растут, хотя и куда дешевле чем в феврале 2023 года. При этом стоимость в супермаркетах для покупателей продолжает снижаться – в феврале она стоила в среднем 191 гривну за кг, что на 5,6 грн меньше чем в январе.

Изменение ситуации может случиться одновременно с началом сезона барбекю и празднованием Пасхи после Великого поста, которые в 2024-м году совпадут по времени и начнутся в мае. По мнению экспертов Ассоциации "Свиноводы Украины" это приведет к росту потребления свинины после слабых зимних продаж.

Тем временем эксперты прогнозируют в марте снижение цен на свинину и основные виды мяса.