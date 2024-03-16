У ЗСУ низка гучних відставок. Під загрозою ще два відомі генерали

Олександр Сирський готується міняти команду Залужного

У Збройних силах України будуть корінні зміни – своїх постів можуть позбутися командувачі Військово-морських сил віце-адмірал Олексій Неїжпапа та Повітряними силами Микола Олещук. Також вже майже прийнято рішення щодо прес-секретаря Повітряних сил полковника Юрія Ігната та прес-офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, відомого також як "Штірліц".

Частину цієї інформації у своєму Telegram-каналі "Березовий сік" повідомив екс-нардеп Борислав Береза, частину ж підтвердили джерела Телеграфу.

Крім того, прес-секретар оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) "Таврія" Дмитро Ліховій у суботу, 16 березня, підтвердив, що більше не є спікером ОСГВ.

"З вчорашнього дня я вже не начальник відділу зв’язків з громадськістю і не представник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", де ситуація така ж важка, але контрольована — завдяки зусиллям кожного солдата і офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку. Вдячний кожному з них. Дякую командувачу, начальнику УЗГ, багатьом хорошим людям у командуванні, які йшли назустріч і сприяли. Попередникам у відділі, що заклали основи його стабільної роботи", — написав Ліховій на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Це не єдине звільнення у лавах прес-служб ЗСУ, але вони мають своє офіційне пояснення.

Як повідомив "Телеграфу" тепер уже колишній начальник відділу зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" Євгеній Силкін, після заміни головнокомандувача ЗСУ триває переформатування військової вертикалі.

"Йде переформатування органів військового управління, тому і їхні структури на кшталт прес-служб також зазнають значних змін. Іде звичайний робочий процес", – наголосив Силкін у розмові з виданням.

Водночас, як повідомляють джерела "Телеграфа", йде повна перебудова роботи прес-служби ЗСУ та команд, які займалися контрпропагандою та інформаційною складовою операцій. Зокрема, розформовано підрозділ, який працював під керівництвом полковника ЗСУ Анатолія Штефана, відомого також як "Штірліц".

Водночас, як стверджують співрозмовники "Телеграфа", речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат офіційно не звільнений і продовжує працювати, хоча в майбутньому не виключають його усунення.

Також інші співрозмовники "Телеграфа" близькі до екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного натякають, що деяким генералам також загрожує звільнення. Включно зі згаданими Неїжпапою та Олещуком.

Зауважимо, що довкола командування Повітряних Сил України з 10 березня відбуваються досить дивні речі. Так, 10 березня Telegram-канал командувача ЗС ЗСУ Миколи Олещука змінив назву та заголовне фото на більш нейтральне без згадування імені. Тоді у Повітряних силах відкинули якісь чутки про відставку командування. Пізніше канал знову повернувся до персонального формату.

Зазначимо, що масові кадрові зміни до ЗСУ почалися з призначенням 8 лютого головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який почав активно змінювати представників команди Валерія Залужного. До останніх якраз і входить Анатолій Штефан-"Штірліц".