В ВСУ череда громких отставок. Под угрозой еще два видных генерала

Александр Сырский готовится менять команду Залужного

В Вооруженных силах Украины грядут коренные перемены – своих постов могут лишиться командующие Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа и Воздушными силами Николай Олещук. Также уже почти приняты решения по пресс-секретарю Воздушных сил полковника Юрию Игнату и пресс-офицеру ВСУ Анатолию Штефану, известному также как "Штирлиц".

Часть этой информации в своем Telegram-канале "Березовый сок" сообщил экс-нардеп Борислав Береза, часть же — подтвердили источники Телеграфа.

Кроме того пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в субботу, 16 марта, подтвердил, что больше не является спикером ОСГВ.

"Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела по связям с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где обстановка такая же тяжелая, но контролируемая — благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку. Благодарен каждому из них. Спасибо командующему, начальнику УСО, многим хорошим людям в командовании, которые шли навстречу и способствовали. Предшественникам в отделе, заложившим основы его стабильной работы", — написал Лиховий на своей странице в соцсети Facebook.

Это не единственное увольнение в рядах пресс-служб ВСУ, но они имеют свое официальное объяснение.

Как сообщил "Телеграфу" теперь уже бывший начальник отдела по связям с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Север" Евгений Силкин, после замены главнокомандующего ВСУ идет переформатирование военной вертикали.

"Идет переформатирование органов военного управления, поэтому и их структуры вроде пресс-служб также претерпевают значительные изменения. Идет обычный рабочий процесс", – подчеркнул Силкин в разговоре с изданием.

Вместе с тем, как сообщают источники "Телеграфа", идет полная перестройка работы пресс-службы ВСУ и команд, занимавшихся контрпропагандой и информационной составляющей операций. В частности, расформировано подразделение, которое работало под руководством полковника ВСУ Анатолия Штефана, известного также как "Штирлиц".

В то же время, как утверждают собеседники "Телеграфа", спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат официально не уволен и продолжает работать, хотя в будущем не исключают его отстранения.

Также другие собеседники "Телеграфа" близки к экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному намекают, что некоторым генералам также грозит увольнение. Включая упомянутых Неижпапу и Олещука.

Заметим, что вокруг командования Воздушных Сил Украины с 10 марта происходят довольно странные вещи. Так, 10 марта Telegram-канал командующего ВС ВСУ Николая Олещука изменил название и заглавное фото на более нейтральное без упоминании имени. Тогда в Воздушных силах отвергли какие-либо слухи об отставке командования. Позже канал снова вернулся к персоналифицированному формату.

Отметим, что массовые кадровые изменения в ВСУ начались с назначением 8 февраля главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, начавшего активно менять представителей команды Валерия Залужного. В число последних как раз и входит Анатолий Штефан-"Штирлиц".