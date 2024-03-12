Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив "Телеграфу", чому Валерія Залужного звільнили за висновком ВЛК

Днями українські ЗМІ повідомили, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я. Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії.

Примітно, що Залужний ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Генерал-лейтенант Шаптала був звільнений з посади начальника ГШ місяць тому — 9 лютого. Варто зауважити, що згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, такий оклад становить 1762 гривні на місяць. Я вважаю, що знову йде гра на пониження рейтингів Залужного як політика, а не військового.

Хотів би розібратися, що відбувається.

Уявіть собі, дві вищі посадові особи Збройних сил України, ексголовком ЗСУ та колишній начальник Генштабу ЗСУ, виявляється не пройшли ВЛК, тобто вони непридатні для військової служби. Тоді виникає питання — яким чином вони виконували свій функціонал?

Народна, прости Господи, депутатка Мар’яна Безугла, відреагувала на новини про непридатність колишнього військового керівництва наступним чином: "Інваліди" Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?".

Більшого ідіотизму у моменті звільнення Залужного і Шаптали з військової служби годі й шукати. Я поясню, чому це відбувається. Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку. Головне питання полягає у тому, що професіоналів високого ґатунку просто викидають на вулицю. Нагадаю, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний і Шаптала були виведені у розпорядження міністра оборони.

Для Залужного і Шаптали можна було б знайти посади як у системі Міністерстві оборони України, так і в інших відповідних державних структурах. Це люди з колосальним життєвим та професійним досвідом. Утім, ні президент України Володимир Зеленський, ні міністр оборони Рустем Умєров не запропонували їм значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду.

Наразі прийняте рішення, яке досить суперечливе, як на мене. Щобільше принизливе саме трактування звільнення – не пройшли ВЛК. Тобто хтось знову грає на пониження рейтингів Залужного як політика, а не як військового, не розуміючи, що навпаки підвищують його електоральні симпатії.

У нас війна. Про які електоральні симпатії мова? Загралися просто у політику. Я так розумію, що йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції. Мене лякає у цьому моменті те, що у Росії відбуваються аналогічні паралельні ситуації, де так само знищується можлива військово-політична опозиція до режиму Путіна.

Наразі російський диктатор реалізує план розправи з вищим військовим керівництвом. Наразі у російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки. Тобто зміна практично всього російського генералітету.

Нагадаю, 11 липня минулого року внаслідок ракетного удару по запасному командно-штабному пункту в Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова. Командно-штабний пункт розміщався в готелі "Дюна". Примітно, що у російських пабліках поширюється інформація, що ракетний удар по готелю "Дюна" стався внаслідок контрольованого витоку інформації з російської сторони. Ба більше, озвучується версія, що першочерговою ціллю був командувач 58 загальновійськової армії РФ генерал-майор Іван Попов, а не Цоков. Через те, що Попова не вдалося ліквідувати фізично, згодом його вирішили відсторонити від командування 58-ю армією. 15 липня стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу позбавив посади ще одного генерала – командира Тульської 106-ї дивізії ВДВ, генерал-майора Селіверстова.

Ситуація з ліквідацією Цокова та відстороненням Попова і Селіверстова вказують на момент кадрових чисток та репресій. Таким чином Кремль намагається позбутися офіцерів з великими зірками на погонах. Путін боїться військової опозиції, тому зіграв на випередження, щоб не зʼявилися нові генерали Рохлін чи Лебедь.

Нагадаю, 11 березня ЗМІ повідомили, що підполковника Дмитра Рюмшина зняли з командування 47 окремої механізованої бригади. Публічної причини зміни комбрига не було озвучено. За даними ЗМІ, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Яцишена.