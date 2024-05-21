Коли вимкнуть світло у Києві: в "Укренерго" назвали години

Не вимикати електрику вдень стало можливо через сонячну погоду

У вівторок, 21 травня, у Києві застосують графіки відключення світла. Сонячні електростанції активізували роботу, тому відключення діятимуть з 17:00 до 24:00

Про це повідомляє "Укренерго". Не обмежувати електропостачання впродовж всієї доби вдалося через поліпшення погодних умов.

"Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах", — йдеться у повідомленні.

В Україні активно запрацювали сонячні батареї, тому дефіцит зменшився.

"Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився", — зазначають в "Укренерго".

Також Україна дала запит на імпорт електроенергії з Польщі. Наразі приймає надлишки електроенергії від сусідів.

"Укренерго" закликає громадян ощадливо користуватися електрикою.

"За можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", — просить компанія.

Нагадуємо, причина застосування графіків погодинного відключення світла — наслідки ракетних ударів росіян по українським електростанціям. Щоб покращити роботу енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 18:00-00:00, а вдень.

Раніше "Телеграф" писав, як і де швидко переглянути графіки відключень світла у Києві. Отримувати сповіщення про відключення електрики можна прямо в телефоні. Це можна зробити в застосунку "Київ Цифровий".