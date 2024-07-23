Штраф для уклонистов – можно ли оспорить в суде и почему можно получить срок

Дела по применению штрафов будут оставлены на рассмотрение судей, но доказать свою правоту будет возможно

С вступлением в силу с 17 июля нового закона об усилении мобилизации над многими военнообязанными нависла угроза получить штраф от 17 тысяч гривен. Причем для этого необязательно сознательно уклоняться от мобилизации или обновления своих данных, может оказаться достаточным просто не получить отправленную почтой повестку. Впрочем, полученный штраф можно оспорить в суде, и иногда даже победить.

Как рассказал "Телеграфу" адвокат по военному праву адвокатского объединения "Актум" Артем Бондарь, теоретически оспорить можно любой штраф. Однако делать это не имея доказательств бесполезно.

В то же время по словам юриста, очень многое в судебной практике будет зависеть и от конкретных обстоятельств дела. Последнее особенно вероятно потому, что судебная практика по искам связанным с мобилизацией только формируется – ТЦК пока мало применяют механизм штрафов, а граждане редко их оспаривают.

К примеру, обновлять свои данные военнообязанный должен постоянно, вне зависимости от нового закона. Допустим, если мужчина женился или сменил место жительства в 2021-м году и до сих пор не сообщил об этом в ТЦК, он совершил правонарушение, но как именно его наказывать – загадка.

"Поскольку само правонарушение совершено до введения в действие специального режима (военного положения, — Ред.) он не может подпадать под штраф в 17 000 гривен, против чего говорит принцип права – закон не имеет обратной силы. Кроме случаев которые отменяют или смягчают ответственность", — поясняет собеседник "Телеграфа".

Другой пример – соблюдение сроков, которые предоставляются для накладывания штрафа.

"Если военнообязанный не явился по повестке назначенной, скажем, на 1 июня 2023 года, штраф может быть на него наложен только в период до 1 июня 2024 года. Но это не спасет нарушителя от новой повестки и наложения штрафа, если он проигнорирует ее снова", — подчеркнул Артем Бондарь.

Могут быть ситуации, при которой военнообязанный сможет доказать, что штраф который на него наложен, следует отменить.

"Допустим мужчина имеющий трех детей подавал документы на отсрочку от мобилизации, но по какой-то причине ТЦК не дал ему ответа. В случае наложения н него штрафа он может предъявить документы, что является отцом трех несовершеннолетних детей и подавал документы об этом. Или другой пример – необновление данных, поскольку все данные о военнообязанном есть в электронном реестре, откуда ТЦК могут их получить", — пояснил юрист.

Вместе с тем, Артем Бондарь подчеркивает, что решение конкретного судьи может сильно отличаться, даже если ситуации в принципе похожи. К тому же, если военнообязанному удастся доказать незаконность наложения на его штрафа, может последовать его оспаривание со стороны ТЦК в вышестоящих судебных инстанциях.

В целом же, как подчеркивает юрист, законодательство дает только три уважительные причины для неявки в ТЦК по повестке:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга);

по причине болезни.

Наконец, собеседник "Телеграфа" подчеркивает, что не следует пытаться уклоняться от мобилизации или рассчитывать, что уплата штрафов позволит "откупиться" от службы. Скорее наоборот, только навредит.

"Статья 337 УК Украины предполагает наказание (штраф до 8500 гривен или исправительные работы до 2 лет — Телеграф) за злостное уклонение от военного учета. И как раз неоднократное игнорирование повесток с уплатой штрафов может дать право применить эту статью против вас", — напоминает Артем Бондарь.

Тем временем, с 17 июля официально запустился механизм рассылки повесток и предупреждений от ТЦК для военнообязанных почтой.