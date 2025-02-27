Галеристка Заболотна звинуватила благодійний фонд дружини голови Нацбанку у зникненні мільйона гривень

За її словами, усі кошти надходили до благодійного фонду Людмили Пишної "Відчуй"

На благодійні аукціони, що проводились під брендом Art Ukraine Gallery Людмила Пишна та її чоловік голова НБУ Андрій Пишний запрошували особистих друзів і бізнес-партнерів родини — дві третини гостей були саме від них.

Про це заявила галеристка Наталя Заболотна в інтервʼю "Фразі".

Банкіри та бізнесмени брали участь у "тихих аукціонах". До прикладу, банкір Сергій Тігіпко тільки за один лот — гітару заплатив 15 тисяч доларів у еквіваленті (близько 600 тис. грн).

"Її ексклюзивно до благодійного аукціону я замовила у нашого відомого митця Анатолія Криволапа як 100% благодійний лот, а гітара була нам подарована виробником з Білої Церкви, який створює гітари переважно на експорт", — пояснила Заболотна.

За її словами, усі кошти надходили до благодійного фонду Людмили Пишної "Відчуй".

"Це була її наполеглива умова. Я подумала: "Що тут такого? Тим паче в неї велика команда, яка цим займається. Ми зібрали 4,5 мільйона гривень. З цієї суми 3,5 мільйона пішли на облаштування трьох реабілітаційних кабінетів у поліклініці "Охматдит". Це кабінети, пов’язані з післяопераційною реабілітацією, кабінет для перевірки слуху, та для післяопераційного відновлення немовлят. Вони були вкрай необхідні для "Охматдиту". А от куди подівся ще 1 мільйон гривень — мені ніхто так і не відзвітував. Як і про решту коштів, які вірогідно надходили на БФ", — зазначила вона.

Заболотна вважає, що її прибрали з цього проєкту як незручного свідка, адже певні "донати" були від друзів Пишних поза аукціону.

"Я лише здогадувалася, що вони робили якісь внески. Напевно, саме тому мене й усунули, скажімо так. На мою думку, вони прибрали мене як свідка. Ймовірно, щоб я не контролювала рух коштів і не запитувала про людей, які приходили на аукціони. Тільки зараз, коли пазл склався, я розумію, що це, схоже, була добре продумана багатовекторна операція з рейдерського захоплення створеного мною галерейного простору. І в цьому Людмилі, як мені стало відомо з відкритих джерел, нібито допоміг її чоловік, напевно скориставшись своїм високим службовим становищем", — заявила Наталя Заболотна.

Нагадаємо, раніше екскерівниця "Мистецького арсеналу" та засновниця галереї сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery Наталя Заболотна звинуватила дружину голови Національного банку України Людмилу Пишну у рейдерстві.

"Коли ми починали, вона сказала, що нічого не розуміє в галерейному бізнесі. Але звісно, не проти заробляти з нього. Єдине, що вона пообіцяла — приводити людей, друзів і партнерів родини, щоб вони купували мистецтво. Це й була її головна задача. А все інше — мої обов’язки. Я вважаю, що Пишна вчинила замах на рейдерство. Вона, як на мою думку, підступно привласнила собі мою мистецьку справу, напевно, бажаючи одноосібно володіти галерейним простором, який я створила в розпал війни як соціально-відповідальний бізнес-кейс. Як це ще назвати? Вона, схоже — загарбниця, такий собі "путін у спідниці": Пишна, я вважаю, загарбала мою справу в час її розквіту й нині використовує всі мої напрацювання, просто замінивши назву галереї. В тому ж просторі за напрацьованими мною матрицями", — заявила Заболотна.