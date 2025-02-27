Галеристка Заболотная обвинила благотворительный фонд супруги главы Нацбанка в исчезновении миллиона гривен

По ее словам, все средства поступали в благотворительный фонд Людмилы Пышной "Відчуй"

На благотворительные аукционы, которые проводились под брендом Art Ukraine Gallery, Людмила Пышная и ее муж глава НБУ Андрей Пышный приглашали личных друзей и бизнес-партнеров семьи — две трети гостей были именно от них.

Об этом заявила галеристка Наталья Заболотная в интервью "Фразе".

Банкиры и бизнесмены участвовали в "тихих аукционах". К примеру, банкир Сергей Тигипко только за один лот – гитару заплатил 15 тысяч долларов в эквиваленте (около 600 тыс. грн).

"Ее эксклюзивно к благотворительному аукциону я заказала у нашего известного художника Анатолия Криволапа как 100% благотворительный лот, а гитара была нам подарена производителем из Белой Церкви, который создает гитары преимущественно на экспорт", — пояснила Заболотная.

По ее словам, все средства поступали в благотворительный фонд Людмилы Пышной "Відчуй".

"Это было ее настойчивое условие. Я подумала: "Что здесь такого? Тем более у нее большая команда, которая этим занимается. Мы собрали 4,5 миллиона гривен. Из этой суммы 3,5 миллиона ушли на обустройство трех реабилитационных кабинетов в поликлинике "Охматдет". Это кабинеты, связанные с послеоперационной реабилитацией, кабинет для проверки слуха и послеоперационного восстановления младенцев. Они были крайне необходимы "Охматдету". А вот куда девался еще 1 миллион гривен – мне никто так и не отчитался. Как и об остальных средствах, которые, вероятно, поступали на БФ", — отметила она.

Заболотная считает, что ее убрали из этого проекта в качестве неудобного свидетеля, ведь определенные "донаты" были от друзей Пышных вне аукциона.

"Я только догадывалась, что они делали какие-то взносы. Наверное, именно поэтому меня и отстранили, скажем так. По моему мнению, они убрали меня как свидетеля. Вероятно, чтобы я не контролировала движение средств и не спрашивала о людях, которые приходили на аукционы. Только сейчас, когда пазл сложился, я понимаю, что это, похоже, была хорошо продуманная многовекторная операция по рейдерскому захвату созданного мной галерейного пространства. И в этом Людмиле, как мне стало известно из открытых источников, якобы помог ее муж, наверняка воспользовавшись своим высоким служебным положением", — заявила Наталья Заболотная.

Напомним, ранее экс-руководительница "Мистецького арсенала" и основательница галереи современного искусства Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвинила жену главы Национального банка Украины Людмилу Пышную в рейдерстве.

"Когда мы начинали, она сказала, что ничего не понимает в галерейном бизнесе. Но конечно, не прочь зарабатывать на нем. Единственное, что она пообещала — приводить людей, друзей и партнеров семьи, чтобы они покупали искусство. Это и была ее главная задача. А все остальное – мои обязанности. Я считаю, что Пышная покушалась на рейдерство. Она, как мне кажется, коварно присвоила себе мое художественное дело, наверное, желая единолично владеть галерейным пространством, которое я создала в разгар войны как социально-ответственный бизнес-кейс. Как это еще назвать? Она, похоже, — захватчица, такой "путин в юбке": Пышная, я считаю, захватила мое дело во время его расцвета и ныне использует все мои наработки, просто заменив название галереи. В том же пространстве по наработанным мной матрицам", — заявила Заболотная.