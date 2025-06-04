На одній з вулиць Києва заборонили паркування: що змінилося для водіїв (карта)

На дорозі встановили нові знаки

У Дарницькому районі Києва змінили схему організації дорожнього руху — на частині вулиці Олександра Кошиця тепер заборонено паркуватися. Рішення ухвалили для зменшення заторів і покращення проїзду через завантажене перехрестя.

Про це детальніше розповіла кореспондентка телеканалу "Київ24". Як повідомили в Центрі організації дорожнього руху (ЦОДР), зміни стосуються непарного боку вулиці Кошиця — від перехрестя з вулицею Драгоманова до будинку №7.

Відтепер там діє знак "Зупинка заборонена" з уточненням — обмеження поширюється на ділянку протяжністю 150 метрів.

"На перехресті Кошиця–Драгоманова працює світлофор, але в напрямку вулиці Ревуцького — лише одна смуга для руху. Через запарковані вздовж дороги авто проїзд був ускладнений, що створювало затори та небезпеку для учасників руху", — пояснили в ЦОДР.

За словами фахівців, сама вулиця не є широкою — має дві смуги в один бік і одну в протилежному. Але одну зі смуг водії часто використовували для стоянки, що й стало причиною змін.

Нова схема організації дорожнього руху на вулиці Олександра Кошиця

Хоча нові дорожні знаки вже встановлені, на ділянці досі стоїть кілька автівок. Ймовірно, більшість із них припарковані ще з вечора. У районі багато житлових будинків, і мешканці часто залишають авто просто на узбіччі через нестачу паркомісць, розповідає кореспондентка з місця.

Контроль за дотриманням нових правил — це зона відповідальності інспекторів з паркування. А завдання ЦОДР лише впровадити схему й поінформувати водіїв.

Раніше "Телеграф" писав, що до кінця літа обмежать рух на одній із головних вулиць Києва. Рух вулицею перекриватимуть частково.