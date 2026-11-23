Після душу чи готування особливо важливо вивести зайву вологу з кімнати

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У Німеччині взимку вікна ненадовго відчиняють навстіж, щоб швидко замінити повітря в кімнаті. За цей час стіни й меблі не встигають сильно охолонути, тому після зачинення вікон приміщення швидше повертається до звичної температури.

Такий спосіб називають Stoßlüften ("штос-люфтен"), коротким інтенсивним провітрюванням. "Телеграф" розповість, скільки тримати вікно відчиненим і від чого це залежить.

Чому через вузьку щілину кімната провітрюється повільніше

Через повністю відчинене вікно тепле вологе повітря швидше виходить надвір, а зовнішнє надходить до кімнати. Якщо відчинити вікна на протилежних боках помешкання, виникне наскрізний потік. Що швидше він оновлює повітря, то менше часу вікна потрібно тримати відчиненими.

Через відкинуту стулку чи прочинену кватирку повітря теж оновлюється, але на це потрібно більше часу. Поки вікно прочинене, холодне повітря довше обтікає отвір і поступово охолоджує укоси та прилеглу частину стіни. Опалення в цей час продовжує працювати, а частина тепла виходить надвір.

Що зігріває кімнату після зачинення вікна

Стіни, підлога, стеля й меблі накопичують тепло й холонуть повільніше за повітря. Коли вікно зачиняють після короткого провітрювання, ці поверхні віддають частину запасеного тепла свіжому повітрю. Його також зігріває система опалення.

Підлога й меблі віддають накопичене тепло свіжому повітрю після зачинення вікна Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Навіть під час короткого провітрювання частина тепла виходить разом із кімнатним повітрям. Якщо ж вікно довго залишається відчиненим, встигають охолонути й поверхні. Після зачинення опаленню доводиться знову нагрівати і повітря, і охололі конструкції та речі.

Як провітрювання зменшує вологість і конденсат

Водяна пара накопичується в оселі, коли люди дихають, готують їжу, приймають душ або сушать білизну. Холодне повітря надворі зазвичай містить менше водяної пари, ніж тепле кімнатне, навіть якщо на вулиці висока відносна вологість. Коли зовнішнє повітря потрапляє в оселю й нагрівається, його відносна вологість знижується.

Біля холодної поверхні вологе повітря охолоджується, і водяна пара може осісти краплями. Якщо вогкість тримається довго, виникають умови для появи плісняви. Швидкий повітрообмін допомагає вивести зайву вологу, поки укоси й стіни не встигли сильно охолонути. Частоту й тривалість провітрювання добирають за умовами в кімнаті, а відносну вологість вимірюють гігрометром.

Тож, щоб провітрити кімнату взимку, відчиніть вікно навстіж приблизно на 5–10 хвилин. Точний час залежить від температури надворі та інтенсивності повітрообміну: що холодніше на вулиці й сильніший вітер або наскрізний потік, то коротше можна провітрювати.

Як повідомляв "Телеграф", коли кімнатний термометр показав вологість 70%, Кетрін з Единбурга поставила поглиначі вологи у вітальні, кухні та ванній.