Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Директор НАБУ Семен Кривонос, який заявив про неможливість прийти на засідання парламентської ТСК 23 листопада через закордонне відрядження, має пояснити, коли готовий відповісти на запитання депутатів. Адже невиконання законних вимог парламентської комісії може мати не лише репутаційні, а й кримінально-правові наслідки.

Про це заявив Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, коментуючи відмову керівника НАБУ від участі в запланованому засіданні.

За його словами, частина друга статті 351 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за невиконання службовою особою законних вимог ТСК або створення штучних перешкод у її роботі.

"Керівник головного антикорупційного органу країни має бути взірцем чесності, відкритості та підзвітності. Особливо тоді, коли до діяльності його відомства та його самого виникають ну дуже серйозні запитання", — наголосив експерт.

Зокрема, він вважає за необхідне отримати пояснення щодо раніше озвучених звинувачень у ймовірному фіктивному усиновленні, а також обставин взаємодії НАБУ з Єгором Буркіним та його процесуального статусу у справі "Карфаген".

На переконання Чаленка, відрядження не повинно ставати способом уникнення парламентського контролю, а незалежність НАБУ не звільняє його керівництво від публічної відповідальності.

"Хотілося б почути від Семена Кривоноса просту відповідь: коли він готовий прийти на ТСК і надати пояснення?" — заявляє Ігор Чаленко.