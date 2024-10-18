Коли чоловіка можуть визнати тимчасово непридатним: перелік хвороб

Після одужання громадянину потрібно пройти медогляд

В Україні статус "тимчасово непридатного" до військової служби надається тим громадянам, які мають захворювання або стани, що потребують лікування чи оперативного втручання. Це означає, що людина не може виконувати військові обов'язки через наявні медичні проблеми, але після одужання чи завершення лікування її стан може бути переглянутий.

Військовий адвокат Роман Лихачов пояснив, з якими саме хворобами громадяни отримують статус "тимчасово непридатного". Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, тимчасово непридатними можуть бути визнані особи, що мають такі захворювання:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Тимчасову відстрочку за станом здоров'я дають залежно від хвороби та часу реабілітації. Найчастіше це від 6 до 12 місяців.

Після завершення лікування або одужання людина повинна пройти повторну медичну комісію, де лікарі ВЛК оцінять стан її здоров’я. Якщо медичні показники будуть в межах норми, військовозобов'язаного можуть визнати придатним до служби.

Нагадуємо, що термін дії всіх відстрочок від мобілізації, які отримували українці, закінчується 9 листопада. Це стосується навіть тих, які були видані нещодавно або будуть видані наприкінці вересня та у жовтні. Кожному необхідно повторно подавати заяву на її продовження.

У ТЦК розповіли, що максимально відстрочка надається на 90 днів ( відстрочку на 6 місяців уже не дають ). Тобто, якщо дія закону триває на три місяці, то й відстрочка, відповідно, теж. Водночас якщо людині, наприклад, дали відстрочку 25 вересня, вона все одно діятиме до 9 листопада, а потім її слід продовжити.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років та тих, хто досяг граничного віку — 60 років.