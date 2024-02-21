"Порту" — "Арсенал": відео гола

Перша гра пройшла в Португалії

У середу, 21 лютого, англійський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, зіграв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти португальського "Порту". До речі, українець пропустить перший матч через травму.

"Телеграф" провів текстову онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Арсенал". Поєдинок відбувся у Порту на стадіоні "Драгау" і завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

"Порту" — "Арсенал" — 1:0

Матч закінчено.

90+4' — Гол! Галено забив гол ударом з-за меж чужого штрафного майданчика.

Розпочався другий тайм.

Перший тайм закінчено. Перерва.

Матч розпочався!

Незадовго до початку гри стали відомими стартові склади команд.

"Порту": Кошта, Маріу, Пепе, Отавіу, Венделл, Варела, Гонсалес, Консейсау, Пепе, Галено, Еванілсон.

"Арсенал": Рая, Ківіор, Габріел, Саліба, Вайт, Хаверц, Райс, Едегор, Мартінеллі, Сака, Троссар.

Матч "Порту" — "Арсенал" покажуть в Україні по ТБ у прямому ефірі. Додамо, що букмекери віддають перевагу команді АПЛ, попри те, що Дракони грають удома.

Нагадаємо, "Порту" на груповій стадії Ліги чемпіонів посів друге місце у групі H, де також виступали "Барселона", "Шахтар" та "Антверпен". До речі, саме Дракони вибили Гірників у Лігу Європи. Пушкарі, у свою чергу, виграли квартет B, випередивши "Ланс", "Севілью" та ПСВ.