Провал у єврокубках дорого обійдеться українському футболу: що далі?

"Шахтар" останнім із українських клубів вилетів із єврокубків

Євросезон 2023/24 для українських команд завершено. Донецький "Шахтар" не зумів пройти "Марсель" у стиковому раунді Ліги Європи, через що український футбол зіткнеться з великими труднощами в наступних кампаніях.

Україна застовпила за собою 18-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє Tribuna.

Провал наших команд у єврокампанії 2023/24 боляче відгукнеться українським клубам у майбутньому. Окрім скорочення квоти з п’яти до чотирьох учасників, крім втрати однієї з двох команд у Лізі чемпіонів, Україна з сезону 2025/26 втратить гарантоване автоматичне місце у груповому раунді будь-якого з єврокубків.

У підсумку чемпіон країни розпочинатиме кваліфікацію у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможець Кубка України – з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Срібний та бронзовий призери почнуть стартувати з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Таким чином жодна українська команда не зможе гарантувати собі участь на груповому етапі єврокубків.

Теоретично український клуб може гарантувати собі груповий етап на сезон 2025/26 у разі перемоги в одному з євротурнірів сезону 2024/25. Крім того, теоретично наша команда може потрапити до групи єврокубка за квотою найрейтинговішого учасника кваліфікації.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 від України у єврокубках виступали 5 команд. "Ворскла" не зуміла пройти "Ділу" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. "Динамо" програло "Бешикташу" в раунді плей-оф ЛК, "Дніпро-1" на цій же стадії турніру примудрився поступитися "Спартаку" (Трнава, Словаччина). "Зоря" безславно виступила на груповому етапі Ліги конференцій.