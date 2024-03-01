Чемпионат Украины по футболу, 19 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Битва за чемпионство в УПЛ впереди
В пятницу, 1 марта, матчем "Полесье" — ЛНЗ стартует 19-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре донецкий "Шахтер" не сумел обыграть "Александрию" (0:0).
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке игровой недели встретятся "Кривбасс" и "Шахтер", а "Динамо" примет "Черноморец".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 19 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
1 марта, пятница
"Полесье" — ЛНЗ — 18:00
2 марта, суббота
"Минай" — "Металлист 1925" — 13:00
"Динамо" — "Черноморец" — 15:30
"Ворскла" — "Верес" — 15:30
"Колос" — "Рух" — 18:00
3 марта, воскресенье
"Оболонь" — "Днепр-1" — 13:00
"Александрия" — "Заря" — 15:30
"Шахтер" — "Кривбасс" — 18:00
Напомним, Горняки вылетели из еврокубков, уступив в 2-матчевом противостоянии "Марселю". Таким образом, все отечественные клубы сосредоточатся на чемпионате Украины. Добавим, что только "Шахтер" имеет шансы напрямую попасть на групповой этап Лиги чемпионов 2024/25 в случае победы в УПЛ.