Український футболіст забив супергол у стилі Мудрика (відео)

Гравцю вдався феноменальний удар

У суботу, 9 березня, "Чорноморець" у рамках матчу 20-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Ворсклу" (0:1). Переможний гол у цьому поєдинку ефектно забив захисник полтавців Андрій Бацула.

Зустріч, що проходила в Одесі на стадіоні "Чорноморець", завершилася перемогою "Ворскли" з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Ключовий момент у грі стався на 90-й хвилині. Бацула виконав навіс-удар у бік воріт Моряків, який виявився гольовим — м’яч по радіокерованій траєкторії залетів у сітку воріт. Відквитатися в одеситів не було ні сил, ні часу.

Цей м’яч став практично копією гола вінгера "Челсі" Михайла Мудрика у ворота "Арсеналу".

Таким чином, "Ворскла" (29 очок) зберегла за собою 7-е місце у турнірній таблиці чемпіонату України, "Чорноморець" (23 очки) — 10-ий. Лідирує у першості "Шахтар" (40 очок).

Нагадаємо, у минулому турі українського чемпіонату пролунав скандал. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оштрафував "Оболонь" після матчу проти "Чорноморця". Річ у тому, що гра Пивоварів почалася не вчасно через те, що клуб вирішив виділити хвилину для символічного удару військового по м’ячу перед стартовим свистком.